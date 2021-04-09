В Кремле заявили о нехватке в стране мигрантов для реализации «амбициозных проектов»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о дефиците в России иностранной рабочей силы

За последний год в России уменьшилось количество трудовых мигрантов, что привело к нехватке рабочих рук для реализации «амбициозных проектов». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тема мигрантов была затронута в ходе общения представителя Кремля с журналистами в связи с появившейся информацией о росте недовольства россиян иностранцами, приезжающими в страну на заработки.

Песков заявил, что в последний год мигрантов стало «совсем мало». В результате возникают сложности с реализацией «амбициозных проектов». По его словам, речь идет о различных проектах в сфере строительства и сельского хозяйства.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов сообщил о том, что, согласно результатам опросов, за прошедший год россияне стали хуже относиться к мигрантам. По его данным, об отрицательном отношении к приезжим заявлял почти каждый четвертый респондент. По сравнению с 2019 годом, число граждан, которые негативно относятся к мигрантам, выросло на 7,5%.

Согласно данным Министерства внутренних дел РФ, по итогам прошлого года количество мигрантов в России уменьшилось в полтора раза. До пандемии коронавируса в стране постоянно пребывали 9-11 миллионов иностранцев, а по состоянию на конец 2020 года – 6 миллионов человек.

О том, что трудовых мигрантов не хватает, осенью также говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник заявлял, что их количеств сократилось на 40% и теперь в городе некому убирать улицы и заниматься благоустройством.