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«Черная полоса» Дмитрия Азарова

09.04.2021

«Ростеховская» крыша самарского губернатора «дала течь»?

В Самаре набирает обороты скандал с хищением бюджетных средств при заключении контрактов на вывоз снега: только по одному расследуемому эпизоду предварительный ущерб оценивается в 2 млн рублей. Между тем, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, выступившего инициатором проведения проверки, похищенные бюджетные средства могут исчисляться десятками миллионов. Одной из оказавшихся в поле зрения силовиков коммерческих структур стала компания «Кедр-1», принадлежащая бизнесмену Виталию Зайцеву, известному как «кошелек» самарского губернатора Дмитрия Азарова. Предприятия Зайцева получают многомиллионные контракты от бюджетных учреждений, но при этом официально декларируют убытки, вызывая подозрения в выводе средств в офшоры. Одновременно стало известно об увольнении главы областного Минстроя Евгения Чудаева, назначение которого на министерский пост обернулось громким скандалом и протестами прокуратуры, так как министр является сыном известного самарского застройщика, владельца девелоперской группы «Древо» Николая Чудаева. Несмотря на все усилия Азарова федеральный центр отказал в согласовании кандидатуры Чудаева-младшего. Не помогли даже связи губернатора с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, интересы которого в регионе представляет олигарх Владимир Аветисян, известный как «серый кардинал» самарской политики.

Тает снег и «таят» миллионы

Самарская областная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении сотрудников муниципального предприятия «Благоустройство». По версии следствия, подозреваемые (их имена и должности не называются) умышленно завышали тоннаж снега, вывозимого с городских улиц для утилизации на подконтрольных полигонах.

Ущерб от реализации мошеннической схемы превышает 2 млн рублей, однако из публикации на официальном сайте депутата Госдумы Александра Хинштейна следует, что в настоящее время речь идет только об одном эпизоде «приписок», имевшем место в январе 2021 года, когда объем вывезенного снега оказался завышен на 6,3 тыс. тонн. По мнению парламентария, хищения этим не ограничивались: «Масштабы снежного воровства в Самаре исчисляются десятками миллионов рублей», – уверен Хинштейн.

Как выяснилось в ходе проверки, вывозимый на утилизацию снег оформлялся по максимально высоким расценкам, с повышающими коэффициентами. Фактически – как лед, вывоз которого оплачивается дороже. Кроме того, сами полигоны не соответствуют установленным экологическим требованиям: они не имеют ограждения по периметру и не оборудованы водонепроницаемым покрытием, предотвращающим попадание талых вод в почву.

Еще одно предприятие, деятельность которого затронули проверки – самарское ООО «Кедр-1», регулярно получающее подряды от «Благоустройства» и других муниципальных структур. На сегодняшний день уже известно, что компания, как минимум, не располагает парком дорожно-уборочной техники, необходимой для выполнения работ по контрактам.

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«Следы» Зайцева ведут на Сейшелы?

Компанию «Кедр-1» и ее владельца Виталия Зайцева с полным основанием можно назвать «фаворитами» самарской мэрии: общий объем контрактов предприятия превышает 2,1 млрд рублей, из них 600,4 миллиона – это подряды того самого «Благоустройства», которым сегодня занимаются силовики.

Авторы сетевого издания «63.Ru» отмечают: обе структуры являются главными подрядчиками, занимающимися уборкой снега в Самаре. Но не только. Так, в 2020 году «Кедр-1» получил подряды муниципального Департамента городского хозяйства и экологии на обеспечение эксплуатационного состояния и ремонт автомобильных дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства более чем на 463 млн рублей. У предприятия имеются также контракты на благоустройство территорий с районными администрациями и бюджетными учреждениями.

В 2019 году прибыль ООО «Кедр-1» составила 7,4 млн рублей при выручке 760 миллионов. Разница бросается в глаза. Закономерен вопрос: куда уходят финансы подрядчика?

Заметим, что «Кедр-1» – далеко не единственный актив Виталия Зайцева, выступавшего учредителем или соучредителем более десятка коммерческих структур, часть которых на сегодняшний день ликвидирована, а часть определенно могла бы вызвать интерес у сотрудников налоговых органов. Например, ООО «Транспортная карта» в 2019 году задекларировало убытки в размере 33 млн рублей и нулевую стоимость активов при выручке 85 миллионов. Портфель контрактов предприятия превышает 18 млн рублей.

Похожее положение дел в ООО «Технопарк»: выручка – 2,3 миллиона, убытки – 703 тыс. рублей, нулевая стоимость активов и контракты на 6,2 миллиона. Среди заказчиков присутствует уже знакомое нам «Благоустройство». В «минус» работает и ООО «Самараоблгаз-Сервис», убытки которой составляют 2,1 млн рублей при выручке в 10 миллионов.

Итак, предприятия функционируют, получают подряды, приносят прибыль и уходят в «минус». Возможно, разобраться в ситуации нам поможет компания «Кедр», деятельность которой указана в открытых источниках как «зрелищно-развлекательная». Последние доступные данные о ее финансах относятся к 2016 году: тогда имея выручку в размере 12 млн рублей, была задекларирована скромная прибыль – всего 255 тыс.

В мае 2018-го Зайцев вышел из числа учредителей предприятия и его единственным владельцем стала «прописанная» на Сейшельских островах Международная коммерческая компания «Астан Холдингс». Примечательно, что офшор выступал учредителем более 40 коммерческих организаций, зарегистрированных в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и ряде других городов.

На сегодняшний день практически все «дочки» «Астан Холдингс» ликвидированы, несколько находятся в процессе банкротства. Получается, что финансы, получаемые в виде подрядов убыточными компаниями Виталия Зайцева, могут выводиться на Сейшелы? А когда в «зрелищно-развлекательном» «Кедре» исчезнет необходимость, его банально обанкротят?

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Губернатор Азаров и его «кошелек»

В Самаре Виталий Зайцев известен как человек из близкого окружения главы области Дмитрия Азарова. Более того, ряд публикаций называют бизнесмена, ни много, ни мало, «главным номиналом» или «кошельком» губернатора. Якобы, возглавив в 2017 году регион Азаров занялся активным перераспределением подрядов в сфере ЖКХ, дорожного строительства и девелопмента между «своими» людьми. В итоге уже в 2018 году объем подрядов того же «Кедра» вырос в пять раз.

Вместе с тем отмечается, что коммерческие связи между Зайцевым и Азаровым существовали еще в то время, когда последний занимал пост мэра Самары. В частности, через директора ««Кедр-1» Владимира Акимова Зайцев был связан с ООО «НИАСАМ» – Независимым информационным агентством «Самара», получавшего контракты на освещение деятельности городской администрации.

Действительно, в 2014 году прибыль «НИАСАМ» составила 1,8 млн рублей при выручке в 6,7 миллиона. Но в октябре того же года Азаров сложил полномочия мэра и перешел на работу в Совет Федерации. Видимо, с этого момента надобность в «карманном» СМИ отпала, а в 2016-м Владимир Акимов вышел из числа его учредителей. Тем не менее, в прошлом году выручка информагентства составила 1,2 млн рублей, прибыль – мизерные 67 тыс. Возможно, и здесь задействованы структуры, вроде офшорной «Астан Холдингс»?

По информации портала «63.Ru», ранее Зайцев был также связан со «Средневолжской газовой компанией» (СВГК): он руководил ее структурным подразделением – управлением «Сервисно-технический центр». В 2000-х гендиректором СВГК был будущий губернатор Азаров

С июня 2018 года должность председателя правления компании занимает Иван Аветисян – сын известного самарского олигарха Владимира Аветисяна. «Мастер политической и деловой интриги, не первый десяток лет управляющий ключевыми процессами в Самарской области, фактически не выходя из-за кулис», – такую характеристику дает Владимиру Аветисяну издание «Федерал Пресс».

Евгений Чудаев прощается с министерством

Аветисян-старший по праву считается «серым кардиналом» самарской политики. В определенном смысле, он не только дал «путевку в жизнь» действующему губернатору, но и служит для него «связующим звеном» с кремлевскими «тяжеловесами». Один из основателей холдинга «Волгопромгаз», сегодня Владимир Аветисян является совладельцем СВГК через ООО «Самарапром-99».

До минувшего февраля бизнесмен занимал пост зампреда Правления «РСНАНО» и считался человеком, близким к бывшему главе госкорпорации Анатолию Чубайсу. Коме того, Аветисян является советником Сергея Чемезова и неформально представляет в регионе интересы главы «Ростеха». Получается, что удар по авторитету Азарова одновременно является ударом по его политическим покровителям, подрывая их позиции в регионе.

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Между тем, скандал со «снежными» махинациями оказался далеко не единственным. Несколько дней назад стало известно об отставке одиозного руководителя областного Минстроя Евгения Чудаева – сына другого самарского олигарха, владельца девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева. Несмотря на то, что Чудаев-младший был назначен на министерский пост еще в декабре 2018 года, его кандидатура так и не была утверждена федеральным Министерством строительства.

Причиной отказа в согласовании «Коммерсант» называет наличие многочисленных замечаний к работе ведомства: снижение показателей ввода жилья, сокращение площади жилой застройки, нерешенные проблемы обманутых дольщиков и т.д. В итоге Дмитрию Азарову пришлось распрощаться с одним из своих самых скандальных протеже.

«Чемезовские» сдают позиции?

А ведь еще в 2019 году областная прокуратура пыталась добиться увольнения Чудаева, усмотрев в его назначении нарушение антикоррупционного законодательства и указав на конфликт интересов. Тем не менее, сыну крупнейшего самарского девелопера до сих пор удавалось не только сохранять министерский портфель, но и трудоустроить в ведомство ряд бывших сотрудников «Древа». В частности, на пост своего зама он назначил бывшую замначальника юридического отдела строительной компании Анну Урусову, заодно делегировав ей часть собственных полномочий.

Стоит заметить, что Николая Чудаева – отца уволенного министра – также связывают с «Ростехом». Якобы, он поддерживает дружеские контакты с Владимиром Купцовым – экс-депутатом самарской облдумы и бывшим главой представительства госкорпорации в регионе. Получается, что дружба не помогла и согласованию нужной кандидатуры не смог способствовать даже кажущийся всесильным Чемезов?

Что ж, сегодня губернатор Азаров находится в крайне непростой ситуации. Расследование хищений в областном центре набирает обороты, и вслед за «Благоустройством», очередным фигурантом уголовного дела может стать кто-то из руководства ООО «Кедр-1». Не зря же депутат Хинштейн говорит о мошенничестве на десятки миллионов! К тому же глава региона потерпел серьезное кадровое поражение, не сумев отстоять столь нужного ему назначенца. Неужели «ростеховская» «крыша» Азарова «дала течь»? В таком случае, с ним самим могут вскоре распрощаться: чтоб не дискредитировал власть накануне сентябрьского референдума.

renome.info

 

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