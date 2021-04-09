Верховный суд объявил перерыв в рассмотрении дела офшоров Суркисов и “Приватбанка”

Верховный суд объявил перерыв в рассмотрении дела об обеспечении иска иностранных компаний, связанных с братьями Суркисами, к Приватбанку, до 14 апреля.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на пресс-службу суда.

“В этом деле истцы просили суд обеспечить иск об обязательстве ответчика выполнять условия депозитных договоров путем обязательства АО КБ “ПриватБанк” должным образом выполнять условия договоров в части начисления и выплаты процентов, а также пользования / распоряжения / возврата / выплаты денежных средств, размещенных на счетах истцов, и установление ряда запретов для банка.

Суд первой инстанции, решение которого оставлено без изменений апелляционным судом, удовлетворил заявление об обеспечении иска. Согласно ч. 1 ст. 402 ГПК Украины рассмотрение дела осуществляется в порядке упрощенного искового производства.

Коллегия судей КЦС ВС объявила перерыв в рассмотрении дела до 14 апреля 2021 года. Рассмотрение кассационной жалобы продолжается”, – говорится в сообщении.

Напомним, коллегия судей Верховного суда перенесла рассмотрение дела об обжаловании постановления по обеспечению иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на 7 апреля 2021 года.

Приватбанк обратился в Верховный Суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в судебном заседании по рассмотрению дела об обжаловании постановления по обеспечению иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.

Приватбанк требует отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.

Верховный Суд 8 сентября открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

Апелляционный суд города Киева постановлением от 20 апреля 2017 года апелляционную жалобу ПАО КБ “ПРИВАТБАНК” оставил без удовлетворения, постановление районного суда – без изменений.

9 февраля 2017 года Печерский суд удовлетворил иск связанных с братьями Суркисами компаний по делу о национализации Приватбанка и постановил взыскать с банка 350 млн долларов.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала “1 + 1”, свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514 100 000 грн, у Григория Суркиса – 163100000 грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174 500 000 грн , Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44800000 грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.