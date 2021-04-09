Криптовалюта та digital економіка в Україні: популярність та потенціал

Те, що варто вкладати у криптовалюту своїм прикладом показали українські політики і чиновники дрібного рангу. У 2020 році вони задекларували 46 351 біткоіни. Станом на 7 квітня 2021 року – це 74,2 млрд грн. Серед 791 872 посадових осіб, які заповнили декларації, 652 вказали наявність криптовалюти. Найбільше фінансово грамотних працівників в міських і районних радах, Національної поліції і Міністерстві оборони.

Українці стрімко стають фінансово грамотними в цифрову економіку. Одним із драйверів побудови в країні digital економіки є фінансовий підприємець Євген Пуля, який натхненний відвідуванням виставки в США, відкрив інноваційну платіжну компанію в Україні, яка за три роки вийшла на європейський рівень. Система, дозволяє людям швидко і безпечно відправляти платежі один одному через смартфон, навіть без номера банківської карти.

“Рік тривав процес отримання ліцензії Національного Банку України, а також проходження безлічі перевірок регулятора ринку фінансових послуг, інших державних органів на предмет безпеки програмного забезпечення, прозорості структури власності та законності походження коштів власника, достатності капіталу і так далі”, – згадує автор системи MOSST Payments.

Система здійснює перекази по Україні в гривні та транскордонні перекази у валюті. Це одна з перших в Україні та Європі компаній, яка реалізувала ряд технологічних рішень по аутентифікації користувача за Face ID, за підтримки Visa, створила сервіс по прийому платежів за товари та послуги за допомогою відбитка пальця.

Через три роки після запуску, стартап був успішно проданий швейцарському банківському топ-чиновнику. Малий бізнес не завжди розуміє, що необхідно для розвитку виробництва в світі цифрових технологій.

Наприклад, біткоін ще раз показав довіру користувачів до криптовалюти і, найголовніше, до можливості збереження та примноження капіталу в ній. На думку колишнього аналітика, інвестбанків Bear Stearns та JPMorgan Тона Вейса, в 2021 році за прогнозами курс першої криптовалюти світу може досягти $ 100 тис., А за сприятливого розвитку подій – $ 200 тис. І навіть $ 300 тис.