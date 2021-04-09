Японці назвали кількість збоїв у своїх мережах від космічного випромінювання

Відомо, що космічне випромінювання є одним ворогів електроніки (саме тому хоча у Apple Macintos та марсохода NASA однакові процесори, чип у останньому коштує мільйони). Японці підрахували, скільки збоїв в рік трапляється в їхніх комунікаційних мережах щороку. Це один з перших підрахунків кількості збоїв, що викликані космічним випромінюванням.

За оцінками японського телекомунікаційного гіганта Nippon Telegraph and Telephone Corp., космічні частки з космосу стають причинами від 30 до 40 тисяч збоїв щороку. У деяких випадках вони призводять до перебоїв в роботі інфраструктури.

Збої внаслідок космічного випромінювання часто називають “м’якими” помилками. Вони виникають, коли крізь електронний компонент проходить субатомна частинка, породжена зіткненням космічних променів та газів у атмосфері нашої планети.

Із зменшенням технологічних норм виробництва електронних компонентів їхні транзистори та інші складові стають більш чутливими до впливу космічного випромінювання. Для користувачів це може проявлятися як раптові зависання та перебої в роботі гаджетів та сервісів.

Професор Університету Осаки в галузі інформаційних технологій Масанорі Хашімото вважає, що існує ймовірність великих проблем від космічного випромінювання. Оскільки цивілізація стає дедалі більш залежною від електронних пристроїв та технологій, включаючи штучний інтелект, автоматизоване керування машинами тощо.

Науковець закликає владу та бізнес докладати більше зусиль в дослідженні та впровадженні засобів захисту від впливу космічного випромінювання на електроніку. Однак часто знайти причину “м’яких” помилок буває дуже складно, оскільки їх неможливо відтворити в лабораторних умовах.

Фахівці Nippon Telegraph and Telephone Corp. змогли оцінити кількість “м’яких” помилок за допомогою експерименту, в якому на напівпровідники впливали нейтрони. Вони дійшли висновки, що у серверах компанії трапляється близько 100 збоїв на день з цієї причини.