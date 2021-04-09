«Укрнафта» – не Вовк, в лес не убежит

Нефтедобывающая компания избавляется от штрафа с помощью скандального суда

Буквально на днях прессе стало известно о резонансном решении суда в схватке ПАО «Укрнафта» с Антимонопольным комитетом Украины.

«Признать противоправными действия АМКУ по получению, использованию и распространению при рассмотрении дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции от сентября 2016 года материалов досудебного расследования в уголовном производстве НАБУ, а также обязать АМКУ воздержаться от их использования и распространения», – говорится в решении.

Оно принято Окружным административным судом Киева во главе со скандально известным Павлом Вовком. Репутация последнего такова, что упомянутое решение в пользу «Укрнафты», контролируемой Игорем Коломойским, воспринимается как молниеносная реакция токсичного судьи на недавно возникшие проблемы у олигарха из Днепра.

Речь идет об исполинских санкциях Антимонопольного комитета Украины к группе «приватовских» компаний. «ОЛИГАРХ» сообщал об этом прецеденте буквально на прошлой неделе: 4,7 млрд грн. должны выплатить структуры из орбиты Коломойского «за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на топливо». Речь шла про ООО «ПТФ «Авиас», ООО «Торговый дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО «Укрнафта»).

На фото – Ольга Пищанская

«Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение», — заявляла тогда глава АМКУ Ольга Пищанская.

Ее сообщение звучало действительно гордо, потому что речь шла об итогах пятилетнего труда «комитетчиков». Но для того, чтобы его аннулировать, оказалось достаточно одного судебного решения. При этом отдельного внимания заслуживает степень подготовки команды Коломойского к противостоянию. Речь о том, что упомянутое решение столичного Окружного админсуда вынесено 29 марта, то есть за день до заседания АМКУ, на котором было принято решение про 4,7 млрд грн. штрафа.

На фото – Игорь Коломойский

Такая хронология, с одной стороны, прямо говорит о том, что в «Привате» заранее знали о готовящемся решении комитета. Но важнее другая сторона этой последовательности – ее последствия.

Речь о том, что поскольку судебное решение вынесено до решения АМКУ, последнее теперь по умолчанию имеет нелегитимный статус. Потому что вся доказательная база, на которой основывался Антимонопольный, фактически вынесена служителями Фемиды «за скобки».

Если говорить предметнее, то суд констатировал: комитет незаконно получил информацию из материалов Национального антикоррупционного бюро Украины. Речь идет об уголовных производствах №32015100110000105 от 26 ноября 2015 г. и №42015000000000722 от 16 апреля 2015 г., в которых расследуются вопросы о выведении средств из «Укрнафты» в процессе продаж ею нефти собственной добычи.

Информация из этих производств является конфиденциальной (тайной досудебного расследования), но когда АМКУ получил ее в свое распоряжение, он включил часть ее в свои материалы, которые впоследствии были опубликованы.

«Вследствие предоставления Антимонопольным комитетом свободного доступа к материалам НАБУ, все ответчики в деле получили возможность беспрепятственно ознакомиться с ними, что свидетельствует о распространении АМКУ конфиденциальной информации из-за несоблюдения мер по ее сохранности», – говорится в материалах суда.

Таким образом, получилось, что Антимонопольный выступил своеобразным распространителем секретной информации. Этот аргумент и лег в основу судебного решения о незаконности использования материалов антикоррупционного бюро.

Сделать этот процесс обратимым, изъяв секретную информацию у широкого круга, невозможно, поэтому решение Окружного админсуда фактически лишено смысла. Корректнее было бы, если бы вопрос ставился о назначении ответственности к должностным лицам АМКУ за «неосторожное» использование материалами. Но кому это нужно?

Важнее, что суд фактически лишил комитет права использовать НАБУшные материалы против «приватовских» структур, а значит отмена миллиардного штрафа Антимонопольного – дело ближайшего времени.

oligarh.media