Надо возвращать долги? Юрий Косюк продает свои знаменитые яхты

Основатель МХП Юрий Косюк, 52, в конце 2020 года выставил на продажу две знаменитые яхты – 85-метровую АСЕ (Туз) и вспомогательную 67-метровую Garcon (Мальчик).

Об этом сообщает Forbes.

Запрашиваемая цена за яхты €119 млн и €24 млн соответственно. Garson в январе 2021 года нашел нового владельца, имя которого не разглашается.

Оба судна построены в 2012 году. Внешний и внутренний вид АСЕ разработал лондонский дизайнер Эндрю Винч, который делал яхты для премьер-министра Катара, принца Брунея и российских миллиардеров Анатолия Седых и Андрея Скоча. «Стандартная лодка такого размера на Lurssen стоит около €75 млн, – говорит основатель портала Yacht Harbour Дмитрий Семенихин. – Итоговая цена зависит от стоимости внутренней отделки, на которую закладывают от €5000–6000 за метр». Ориентировочная стоимость строительства АСЕ – €100–110 млн.

Яхта Косюка – плавучая пятипалубная вилла с вертолетной площадкой. Она может принять на борт 10 гостей и 30 членов экипажа. На яхте есть где повеселиться и развеяться – несколько зон для отдыха, кинотеатр, ночная дискотека, чайная комната, бар, тренажерный зал.

Большая яхта Косюка всегда ходила в сопровождении Garсon, построенной на голландской верфи Damen Shipyards за €25–30 млн.

МХП не комментирует продажу яхт. «Мы уважаем личную и семейную жизнь Юрия Косюка и всех сотрудников, – ответила спикер МХП Ирина Ванникова. – Нам неизвестны подробности частной жизни, и мы не получали разрешение на распространение подобной информации в СМИ».

Ход Тузом поможет Косюку погасить долг перед собственной компанией, отмечает издание. В 2019 году совет директоров МХП выдал компании Косюка WTI Trading Limited, которая владеет 59,7% акций МХП кредитную линию до $80 млн. На протяжении двух лет Косюк брал разные суммы в долг и частично погашал кредит, чтобы не выйти за кредитный лимит. За два года он выплатил МХП $27,3 млн. Оставшиеся $67,4 млн основатель МХП должен вернуть к декабрю 2021-го.