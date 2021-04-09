Одиозный застройщик Вавриш и бывший глава ОП Богдан пытаются назначить Лесю Забуранную главой киевской ячейки «Слуг народа»

Расследование показало, что их цель — отстранить Кличко от власти в Киевсовете и переформатировать большинство под свои цели.

В столичной политике начался новый этап борьбы скандального застройщика Андрея Вавриша с киевской властью. Предыдущая попытка Вавриша и экс-главы ОП Андрея Богдана сместить Виталия Кличко с должности главы КГГА потерпела фиаско. Об этом в сообщает центр медиарасследований «Булава«.

Указывается, что после выборов местных органов власти Виталию Кличко удалось усилить контроль над депутатским корпусом Киевсовета и сформировать большинство, что не устраивает Андрея Вавриша, не имеющий на данный момент достаточного количества депутатов для лоббирования собственных интересов в строительном бизнесе.

Как сообщают источники центра, Андрей Вавриш вместе с Богданом развернули мощную деятельность по формированию собственного лобби среди депутатов Киевсовета, следствием которой может стать глубокий политический кризис местного уровня.

Недавно экс-руководителя столичной ячейки партии «Слуга народа» Николая Тищенко отправили на усиление партийной ячейки в Закарпатской области, а управлять «слугами» в Киеве временно назначили депутата Верховной Рады Лесю Забуранную.

Указывается, что такое назначение на руку Богдану и Вавришу, и они будут прикладывать усилия. чтобы оно продолжалось как можно дольше.

Для этого, как сообщают источники, уже сформирован пул пиарщиков и технологов, которые должны формировать имидж нардепа — сама Леся Забуранная человек достаточно нестандартных взглядов на имидж. Недавно она пришла в сессионный зал парламента в полупрозрачном леопардовом платье с глубоким декольте, доповнишы образ золотой цепочкой с кулоном (кстати, золотые украшения Забуранная не внесла в декларацию 2020 года).

Фото: bulava.info

А еще Забуранная неудачно пропиарилась обещая предоставить новые квартиры лицам, чьи квартиры пострадали в результате взрыва газа в доме на Позняках летом 2020 года.

Забуранная предложила пострадавшим квартиры в скандальном ЖК «Хрустальные источники» и тем самым, как пишут СМИ, помогла застройщику избавиться от проблемных квартир, которые тот просто продал государству.

Леся Забуранная уже, начала атаки на мэра столицы, за введение очередного локдауна. Забуранная выступила на телеканале «Прямой», который принадлежит Порошенко, где заявляла недовольство скоростью принятого решения, которое ударило по предпринимателям, особенно, рестораторам, которые уже потратились на закупки продовольствия.

Не чурается Забуранная и регулярно посещать телеканал Kyiv Live, который в собственности еще одного политического оппонента президента — председателя киевской ячейки ОПЗЖ Вадима Столара.

То есть, Забуранная своими действиями сознательно компрометирует Владимира Зеленского, который вводит санкции против лидеров ОПЗЖ и их телеканалов, в конце концов имеет шанс перерасти и в конфликт с Президентом.

Источники в Киевсовете отмечают, что уже четко прослеживается новая конфигурация Ваврыш-Столар, которым обоим ситуативно выгодно «расшатать» большинство Киевсовета и ослабить влияние Виталия Кличко. И то, что Забуранная часто начала появляться в эфире телеканала Вадима Столара этому не последнее подтверждение.

Сближение Вавриша и Столара подтверждает и тот факт, что 17 марта земельная комиссия Киевсовета проголосовала за проект решения об утверждении детального плана территорий (ДПТ), который планирует строительство на Минском массиве нового многоэтажного микрорайона.

Застройка предусматривает строительство 19 многоэтажных домов на 6307 квартир. Инвестором строительства являются компании связаные с Вадимом Столаром и Владиславой Молчановой. Разработку ДПТ согласовывал в 2015 году тогдашний заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Вавриш.

По информации из различных источников, непосредственно занимается проектом «Забуранная» давний партнер Вавриша Вадим Струневич. Именно из-за него, как утверждает источник, финансировалась избирательная кампания Леси Забуранной во время прошлых парламентских выборов.

Сделав Забуранную полноценным руководителем столичных «Слуг народа», Вавриш и Богдан возьмут под контроль всех депутатов Киевсовета от партии президента. А заручившись поддержкой людей Столара с ОПЗЖ и депутатов из других фракций попытаются переформатировать устоявшееся большинство под себя, отстранив Кличко от реальной власти.