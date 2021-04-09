«Бочаров ручей» под сосной

Намедни дирекция «Соснового бора» получила «почтового голубя» с маркой от Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области. «Голубь» принес уведомление о необходимости сноса самовольных построек. Оказывается, весь комплекс «Сосновый бор» признан самовольной постройкой. Любимое место волгоградцев — комплекс находится за чертой города — должен быть сокрушен за 60 дней.

Забегая вперед, напомним, что вопрос со сносом гостиничного комплекса стоил мантии председателю Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. Бывшая судья обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ко всему прочему, совладелец комплекса Владимир Зубков находится под следствием по подозрению в покушении на губернатора Андрея Бочарова.

В этом же обвиняется и генерал, бывший глава Следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. Что любопытно? И бизнесмен Зубков, и высокопоставленный офицер СКР Музраев до недавних пор входили в близкий круг губернатора Бочарова.

Какая же «черная кошка» пробежала между ними, если генерал Музраев уже 2 года находится в «Лефортово», а г-н Зубкова должен под ковш экскаватора пустить огромный гостиничный комплекс?

Возможно, это месть?

В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post в Волгоградской области .

Зоопарк «без прописки»

Говорят, что «Сосновый бор» стал заложником политики и криминала.

ООО «Сосновый бор» было зарегистрировано еще в 2007 года. По данным Kartoteka.ru, 66,7% принадлежит бизнесмену Владимиру Зубкову и 33,3% — жене бывшего прокурора Волгограда Татьяне Волколуповой.

Дамоклов меч навис над усадьбой после задержания Владимира Зубкова. А бизнесмена задержали день в день с руководителем Следственного управления СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым.

Трясет усадьбу полтора года!

Надо напомнить, что районная администрация летом 2010 г. предоставила ООО «Сосновый бор» земельный участок площадью 10,9 тыс. кв. м на 11 месяцев для физкультурно-оздоровительного комплекса.

Но спортивный комплекс так и не был построен. 9 лет администрация чего-то ждала. Но в 2019 году — когда поссорились Иван Иванович (губернатор Бочаров) с Иваном Никифоровичем (бизнесмен Зубков) — потребовала освободить земельный участок.

В январе 2020 года администрация Дзержинского района выпустила распоряжение «О демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Дзержинского района Волгограда». Материалы передали на рассмотрение в Городищенский районный суд Волгограда. 23 декабря суд удовлетворил иск.

22 марта 2021 года Верховный суд РФ признал, что суды низших инстанций обоснованно отказали владельцам гостиничного комплекса.

Проверка использования земельных участков показала, что на участке возведены гостиница с рестораном в подземном этаже, спа-галерея, бани, бассейны, котельная, зоопарк и гостевые дома. Но у собственников отсутствовало разрешение на строительство.

Суд, повторяем, вынес решение — снести гостиничный комплекс. Но у губернатора Бочарова в хозяйстве полно объектов социальной защиты, которые дышат на ладан: это и дома престарелых, и интернаты, и детские дома, и туберкулезные диспансеры.

Зачем же сразу под «нож»? Но губернатор непреклонен…

На этом месте вряд ли что-то будут строить новое, скорее всего, вместо усадьбы «Сосновый Бор» появится очередная свалка. Об этом в свежей публикации пишет «Блокнот» .

Сегодняшний снос парка знающие люди называют не иначе, как противостоянием «старых» и «новых» в регионе: руководство сменилось, и вдруг к «Сосновому бору» появились претензии. Речь о незаконных доходах, якобы вложенных в этот объект.

Потому губернатор и решил сравнять это уникальное место с землей. А на месте новой свалки, судя по всему, может появиться «свой», новый «Сосновый бор» – от Бочарова. Такой вот круговорот «Сосновых боров»…

Дело судьи Добрыниной

Именно из-за гостиничного комплекса «Сосновый бор» под уголовным преследованием оказалась и бывший председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина. Экс -судье предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

И вчера, 8 апреля, было, наконец, завершено судебное следствие по делу Юлии Валерьевны Добрыниной. Накануне она признала свою вину. И сообщила судье Елене Мухлаевой, что сотрудничает со следствием.

Бывшая судья Юлия Добрынина

Напомним, что экс-судью обвиняют в получении 2,5 млн. рублей от супруги бизнесмена Владимира Зубкова. По версии следствия, Добрынина пообещала жене совладельца «Соснового бора» Елене Зубковой за 2,5 млн руб. помочь в изготовлении заключения, необходимого для принятия решения в пользу Владимира Зубкова.

Юлия Добрынина была задержана 8 августа 2020 года при получении денег. Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на возбуждение уголовного дела в сентябре. 26 ноября Басманный районный суд Москвы избрал Добрыниной меру пресечения в виде домашнего ареста.

После задержания Добрыниной в интернете появились записи ее разговоров. Об этом сообщал «Волгоград онлайн» .

Кино доступно на Ютубе .

Судья рассказывает о том, что скоро сравняется в регионе и с самим губернатором, и с начальством главка МВД, и с руководителем налоговой службы. Более того, Добрынина самоуверенно сообщает, что никто, кроме нее, не решит судьбу Соснового бора.

«Я буду принимать решение, снесу я его или нет…При чем тут ФСБ и твои доходы как собственника? Вот это ФСБ… Зубкова. Все остальное. Вот я перед тобой сижу у меня дело по сносу «Бора»… Я же тебе не говорю, что меня ФСБ заставляет его снести? Мне просто надо не снести в рамках закона. Ну, я сейчас выше уже иду, в новую должность. Я тебе сейчас объясню. Я работаю председателем Дзержинского райсуда уже 3 года. То есть мой срок пребывания на этой должности еще 8 лет.

Я подала документы на должность председателя Волгоградского областного суда. То есть не районного, а на весь субъект. То есть, есть губернатор, есть начальник полиции, есть я, должна стать, и есть начальник налоговой. То есть, как первое лицо иду. Назначат ли меня туда, либо не значат, идет спор. Мне говорят — должны решить. Но даже это все не имеет отношения к нам с тобой сейчас по «Сосновому бору». […] Никто его не хочет отжать. Его снесут. Он на… никому не нужен. Его снесут, и губернатор построит тут новый «Сосновый бор»… Сохранить кому-то, продать, или кто-то чтобы его завоевал, такого нет. И не будет никогда. Никогда при мне не будет. Поэтому есть ФСБ, которое пытается уголовные дела возбудить в отношении Зубкова. ФСБ, чтобы выдавить из него показания, просто стала забирать бизнес. А забирать каким путем? Не себе забирать, а просто сносить. Чтобы у него не было денег. Чтобы не было просто денег. К бизнесу ФСБ не имеет никакого отношения. «Бор» останется он на месте или нет, уже будет решать суд».

После первой части появилась новая запись разговора, в котором якобы участвует экс-председатель Дзержинского районного суда Юлия Добрынина. В беседе она предлагает поставить на должность управляющего ООО «Сосновый бор»своих знакомых. Об этом также сообщал «Волгоград онлайн» .

«Не пускает. А не пускает кто? Твоя Волколупова (Татьяна Евгеньевна Волколупова — одна из учредителей ООО «Сосновый бор») с директором всё. Дело у меня в суде. Понимаешь, конный двор нужно сохранить. Чтобы его сохранить, мне нужно найти альтернативное экспертное учреждение, которое сделает хорошую экспертизу. Экспертам надо заплатить, надо документы подготовить. Вот пришло дело: администрация Сосновый бор снести. Я дергаю очкастую Татьяну Викторовну. Татьяна Викторовна, принеси мне документы по переписке с администрацией, в процесс юристу дай. По сроку давности когда была последняя переписка с администрацией?

Она мне говорит: «Юлия Валерьевна, я этим не занимаюсь. У меня нет таких документов, я их предоставлять не буду». Вот я обращаюсь к очкастой: сделай. Она мне: «Я этим не занимаюсь». Говорю: «Сделайте мне скидку». Мне в ответ: «Я согласую с Волколуповой». Вы одурели, что ли, я не понимаю? Всё, Ирина всё взяла под свой контроль. Какие у них там отношения, я не знаю. Но то, что туда надо заходить и забирать деньги…[…]».

Все эти переговоры для бывшей судьи Добрыниной закончились очень печально.

Дело генерала Музраева

Напомним, что бизнесмен Владимир Зубков вместе с генералом СКР Михаилом Музраевым проходит по делу о теракте по отношению к губернатору Бочарову.

Как было дело? В ноябре 2016 года была совершена попытка поджога дома в элитном поселке Латошинка, в котором проживала семья Андрея Бочарова. В тот час Бочаров был дома. В результате поджога никто не пострадал, поскольку наружные стены здания были обработаны огнеупорным составом.

Особняк в поселке Латошинка

Следствие установило, что преступников было пятеро. Долгое время о ходе расследования практически ничего не было известно. Видео с поджогом было обнародовано после ареста одного из подозреваемых, а именно Евгения Ремезова.

И Музраеву,и Зубкову предъявлено обвинение по п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Но как генерал Музраев, который фактически был членом команды губернатора Бочарова, оказался за решеткой?

Генерал Музраев уже заявил, против него используют тех лиц, которых он посадил в свое время. А список этот очень длинный.

Генерал Михаил Музраев уже заявил, против него используют тех, кого он отправил в тюрьму

Михаил Музраев был руководителем СУ СКР в Волгоградской области 7 лет. До этого он возглавлял следственно-оперативные группы по раскрытию особо тяжких преступлений, руководил межведомственной антикоррупционной группой по выявлению и пресечению коррупционных преступлений в правоохранительных органах и структурах власти. И служил в органах прокуратуры.

Михаил Музраев был инициатором многочисленных VIP-арестов.

Его усилиями было возбуждено уголовное дело против начальника Главного управления МЧС по Волгоградской области Владимира Соснова. Генерала обвиняли в мошенничестве. Он был приговорен к 3,5 года колонии. И лишен звания.

Генерал Музраев инициировал уголовное дело против председателя Волгоградской гордумы Павла Карева: в январе 2007 года Карев получил 3 года лишения свободы за взятку. Генерал Музраев открыл дело против главы ГУВД Волгоградской области Михаила Цукрука: в июле 2008 года Цукруку предъявили обвинения в использовании служебного положения в личных целях и превышении должностных полномочий.

Генерал Музраев отправил в тюрьму начальника ГИБДД МВД по Волгоградской области Флорида Салимьянова, министра сельского хозяйства Александра Тарасова, председателя комитета по делам молодежи Владимира Васина, заместителя председателя правительства Павла Крупнова, председателя Волгоградского областного суда Михаила Короткова и др.

Огромное влияние генерала Музраева в системе российского следствия очевидно. Напомним, что Михаил Музраев также являлся советником руководителя СКР, генерала юстиции Александра Бастрыкина.

Дело Владимира Зубкова

В рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Владимир Зубков тоже был доставлен спецбортом в Москву.

Обыски по месту жительства Зубкова и его ближайших родственников были проведены еще в октябре 2017 года. И еще тогда якобы были найдены некие документы, благодаря которым было открыто уголовное дело против генерала Музраева.

Волгоградские СМИ пишут, что Владимир Зубков имел обширные связи с местным криминалитетом. И у него были общие дела с известным предпринимателем Андреем Дорониным, в том числе, на винном заводе в поселке Дубовка под Волгоградом. Об этом сообщает «Волгоград онлайн» .

А ООО «Сосновый бор» получало госконтракты от областной думы, ФГУП Ус-34 ФСИН России и от аппарата губернатора Волгоградской области.

Зять Зубкова, Денис Красюков был главой администрации Дзержинского района. Красюкова задержали вместе с Зубковым, но вскоре отпустили.

Денис Красюков

И еще Владимир Зубков был знаком с неким Евгением Ремезовым, директором Центрального рынка Евгений Ремезов, который и «сдал» всех участников поджога дома в Латошкино.

Ремезов был задержан в Москве в мае 2019 года по обвинению в организации покушения на губернатора Бочарова.

Что известно про Ремезова? Он постоянно «бодался» с губернатором Бочаровым, поскольку сумел взять под контроль Центральный рынок Волгограда еще в начале 2001 года.

В 2003 году Ремезов получил в аренду от муниципалитета на очень выгодных условиях 16,5 кв. м рыночных площадей. Он сдавал в субаренду эти «квадраты» с огромным наваром. Губернатор Бочаров пытался вернуть в муниципальную собственность эту недвижимость в целях пополнения бюджета.

Но Ремезов не сдавался. В итоге на него было совершено покушение. Об этом сообщала «Комсомольская правда» .

И именно Евгений Ремезов дал показания, что якобы заказчиком поджога дома Бочарова был генерал Музраев.

Евгений Ремезов

Но каковы же были мотивы у генерала Музраева? Это пока никому неизвестно…

Известно лишь то, что в устранении губернатора был заинтересован сам Ремезов, находившийся с Бочаровым в состоянии постоянных разборок.

Ко всему прочему, генерал Музраев долгие годы покрывал губернатора. Именно Михаил Музраев еще в 2014 году возбудил уголовное дело по статье » Мошенничество» против экс-депутата Волгоградской областной думы, на тот момент уже лишенного депутатской неприкосновенности Николая Паршина, чтобы обеспечить победу Андрея Бочарова на выборах. Об этом сообщали «Новые известия» .

И, наконец, именно генерал Музраев возбудил уголовное дело о покушении на губернатора.

Что же так сильно перевернулось, что Михаил Музраев оказался сам под следствием, как и совладелец гостиничного комплекса «Сосновый Бор»?

В качестве версии можно предположить, что арест Музраева — это прямой выход на главу СКР Александра Бастрыкина, у которого генерал Музраев был советником до своего ареста. А сам губернатор Бочаров якобы пешка в игре, которую ведут представители силовых структур.

Напомним, в 2010 году Михаилу Музраеву предлагали возглавить Республику Калмыкия, но он отказался…

В гостиничном комплексе «Сосновый бор» уже идут разрушительные работы: снесены конюшни, и вот-вот под ковш экскаваторы пойдут гостевые домики.

Таким образом, месте «Соснового бора» заколосится «Бочаров ручей»?

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