Розкрито реальні властивості соняшникової олії

За словами лікарів, для правильної дієти необхідно додавати в їжу по 1-1, 5 столових ложки рослинної олії в день. При цьому на одну порцію не повинно припадати більше чайної ложки.

Старший науковий співробітник ФіЦ харчування та біотехнології, кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Юлія Чехоніна розповіла в інтерв’ю “Аргументам і фактам” про те, як правильно вживати пісну олію, а також розвінчала кілька міфів.

Рослинна олія краще тваринних жирів

Це міф, заявляє медикиня, так як тваринні жири необхідні організму людини для синтезування деяких гормонів, в тому числі статевих. Серед всіх жирів в раціоні (норма – 60-80 г в день) дві третини повинні складати тваринні жири, а одну третину – рослинні, пояснила Чехоніна. Крім того, багато худнуть впевнені, що пісна олія не здатна нашкодити фігурі. Однак калорійність її набагато вище, ніж у тваринних жирів. Різниця між ними становить близько 100 ккал. Тому для додавання в страви рослинні олії треба вимірювати чайними ложками, пояснила дієтологиня.

Рафінована олія корисніша за нерафіновану

Безумовно, в процесі перетворення звичайної ароматної олії в очищену і дезодоровану, продукт втрачає деякі вітаміни, роз’яснює медик. Однак поліненасичені і мононенасичені жирні кислоти залишаються майже в незмінній кількості. Вони є найбільш важливими компонентами масла, так як беруть участь в профілактиці серцево-судинних захворювань та інших. До того ж, нерафіновані олії в процесі смаження можу виділяти дим, а крім того, відбувається піноутворення, що робить страву непридатною до вживання. Тому нею краще заправляти салати, а на рафінованій – смажити.

Від рослинної олії при смаженні утворюються канцерогени

Це не так, зазначає медик. Масло для смаження не варто використовувати повторно, до того ж, потрібно використовувати виключно ті його різновиди, які підходять для нагрівання – рафінована соняшникова або соєве, а також кокосове.

Екзотичні олії кращі за соняшникову

У звичної українським жителям олії в порівнянні з конкурентами немає особливих недоліків. Крім того, в олії соняшникового насіння більше вітаміну Е, ніж в популярній серед шанувальників здорового способу життя оливковій. Також в ньому є високий вміст поліненасичених кислот, у оливкової ж, навпаки, мононасичені (наприклад, омега-9). Тому, щоб урізноманітнити раціон, варто включати в нього різні види олій.