В Марий Эл муниципальные депутаты от КПРФ массово покинули партию

Депутаты Йошкар-Олинского городского собрания Антон Соколов, Юлия Дружинина и Евгений Галкин покинули КПРФ.

Об этом заявил в интервью порталу «Новости Марий Эл» депутат городского муниципалитета столицы республики Николай Килин, так же прекративший отношения с коммунистами. К ним присоединились депутаты Волжского горсобрания Александр Зимнухов и Светлана Рыбакова. Помимо этого, в том же Волжске о разрыве с партией заявила группа активных членов ее местного отделения во главе с Ольгой Асеиновой. По мнению Николая Килина, причина исхода депутатов из КПРФ заключается в том, что в партии процветают политиканство и популизм.

«Это уже большой тренд, он проявляется не только в Марий Эл, но и по всей стране. Так, недавно о переходе в другую партию заявил известный журналист и политик Максим Шевченко, — заявил Николай Килин. — КПРФ на словах защищает интересы слабых, обездоленных, борется за социальную справедливость. Поначалу, глядя со стороны, я тоже в это верил. Но, углубившись, все увидел воочию и начал понимать, что руководством партии движут политиканство, популизм, приверженность двойным стандартам. Между ним и рядовыми членами существует большой разрыв, в том числе имущественный».

Кроме того, по мнению депутата, в партии нет духа товарищества, следования принципу «Друг познается в беде». «Например, когда трое других депутатов горсобрания решили выйти из фракции, руководство сразу же их отпустило, даже не попыталось удержать. У меня создалось впечатление, что оно к этому и стремилось», — отметил Килин.

«Я пришел в КПРФ и стал депутатом, чтобы решать проблемы города, жить его жизнью. Партию рассматривал как площадку, чтобы доносить свои идеи до других и реализовывать их. Но оказалось, что для партийного руководства собственный пиар дороже, чем решение насущных задач, ради чего они, собственно, и избирались, — убежден Николай Килин. — Очень не нравится то, что между депутатами разных уровней нет взаимодействия, взаимовыручки. Так, члены фракций в Государственном и городском собраниях даже ни разу не собирались вместе. Не было совместных обсуждений, совместных решений. Хотя, я считаю, они должны были быть, если мы единая партия и болеем за город, за республику».

Не видит Николай Килин и внимания к местным. региональным проблемам со стороны депутата Государственной Думы от КПРФ Сергея Казанкова, при том, что некоторые его высказывания у депутата вызывают недоумение. «Например, на своей страничке в соцсети он восхищается тем, как хорошо убираются улицы Москвы, и противопоставляет ей Йошкар-Олу, где картина совершенно другая. Мол, наши муниципальные власти ради экономии средств специально не вывозят снег — вот и результат, — говорит Николай Килин. — Однако депутат почему-то умалчивает о том, что бюджет Москвы, куда стекаются финансовые потоки со всей страны, несоизмеримо превышает йошкар-олинский. Разумеется, имея такие деньги, навести порядок намного проще. Но раз ты избран от дотационной Марий Эл, то и должен делать все, чтобы улучшить жизнь в родной республике, а не восхищаться ситуацией в беспроблемном регионе».

Решение Николая Килина выйти из КПРФ было обдуманным и взвешенным. Он останется депутатом городского собрания, но отныне — независимым. «Теперь я смогу помогать городу и своим избирателям исходя из внутренних убеждений, а не подчиняясь партийной дисциплине и установкам руководства. Уверен, что в результате смогу добиться большего», — подчеркнул Николай Килин.