В российском городе 12 кошек «арестовали» за долги хозяйки

В Ижевске 12 кошек «арестовали» за долги хозяйки. Марина Шергина владеет котокафе и задолжала крупную сумму арендодателю. Не сумев вернуть положенные ему средства, он сменил в помещении замки и запер животных.

Об этом сообщает телеканал «360».

Помочь россиянке решили сотрудники «Альянса защитников животных». «Они не позволили вывезти кошек, указав на то, что питомцы являются залогом для оплаты долга. При этом у владелицы котокафе есть документы, подтверждающие оплату аренды, и никаких уведомлений о наличии долга не поступало», — пояснили в организации.

После подключились сотрудники МВД. Они подтвердили, что кошки находятся взаперти, однако отметили, что за животными ухаживают и кормят их. Шергина в ответ на это сказала, что нескольким питомцам из-за возраста требуется особый уход.

Ситуацию во «Вконтакте» прокомментировал и мэр Ижевска Олег Бекмеметьев. Он рассказал, что хозяйка кафе задолжала деньги за аренду помещения и коммуналку. По разным оценкам, эта цифра варьируется от 250 тысяч рублей до 2,5 миллиона.

Шергина утверждает, что заплатила по долгам, в этом ей помогли местные жители — они собрали деньги не только на погашение аренды, но и заплатили за месяц вперед. Арендодатель же уверен в обратном. Как утверждает издание, о кошках ничего не известно с 29 марта. Окна в помещении заклеены непрозрачной пленкой, а еды и воды на столько времени животным хватить не могло.