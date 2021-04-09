Блогеру Эдварду Билу решили назначить психиатрическую экспертизу

Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), устроившему крупное ДТП в центре Москвы, решили назначить психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его данным, Билу назначат психиатрическую экспертизу для того, чтобы определить, осознавал ли он, что совершает преступление.

7 апреля Билу было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения (ПДД) после ДТП в центре Москвы. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что обвинение выдвинуто в соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет колонии. Сам блогер заявил, что так оступился впервые в жизни, и призвал молиться за здоровье пострадавшей в аварии Марии Артемовой.

1 апреля Эдвард Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. Тверской суд Москвы не арестовал блогера, но ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.