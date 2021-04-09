Легендарна компанія “Фаберже” випустить яйце-дракона на честь “Гри престолів”

Навряд чи існує коштовніша присвята популярному серіалу.

Так, ювелірна компанія “Фаберже” показала інкрустоване яйце, присвячене 10-річчю серіалу “Гра престолів”. А саме Дейнеріс Таргаріен, яка, як відомо, була матір’ю драконів. До слова, на виготовлення одного екземпляру було витрачено $ 2,2 млн доларів.

До слова, стилістику розробила не лише головна дизайнерка компанії, а й авторка костюмів “Гри престолів”. Зовні яйце прикрашене 18-каратним золотом, місячним камінням, діамантами, фігурними вставками з кольорової емалі. Та найголовніше всередині – прихований крилатий дракон.

Крила дракона захищають прекрасний дорогоцінний камінь, який символізує Дейнеріс і її несамовите прагнення до правління, – зазначила одна із творчинь

Фото: hollywoodreporter.com

: hollywoodreporter.com