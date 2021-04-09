Партнерство «Сбера» Грефа и Mailru Усманова трещит по швам?

«Сбер» давно хочет получить собственную платформу для торговли в сети, но пока что гигант терпит неудачи.

В деловых кругах ходят слухи о переговорах «Сбербанка» и Mail.ru Group по разделу совместного предприятие (СП) («О2О Холдинг») стоимостью 1,6 млрд долларов, призванного решить эту задача. Один из самых могущественных деловых союзов России испытывает сложности – партнерство Грефа и Усманова не сложилось, однако обе компании отрицают возможный разрыв.

Летом 2019 года «Сбербанк» и Mail.ru Group сообщили о создании совместного предприятия («О2О Холдинг»), название которого расшифровывается как Online-to-offline. В декабре 2019 г. Сделка была совершена. Холдинг Mail.ru Group «вложил» в состав нового предприятия сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил», а «Сбербанк», в свою очередь – цифровую платформу для ресторанного рынка FoodPlex. Также доля инвестиций «Сбербанка» в новое дело составила 38 млрд руб. 12 млрд руб. было вложено в августе 2020 г. Затем «О2О Холдинг» приобрел долю в картографическом сервисе 2ГИС, сервисы доставки продуктов «Самокат» и готовой еды «Кухня на районе».

Несмотря на то, что совместное предприятие охватило сферу доставки еды, которая в период коронакризиса бурно развивалась, финансовые результаты по итогам 2020 года не показали вулканического роста. Согласно отчетности «Сбербанка», за 2020 год «О2О Холдинг» принес банку даже не рост, а убыток в 27,8 млрд рублей. В целом нефинансовый бизнес для «Сбербанка» в 2020 году оказался прибыльным – банк получил 8,6 млрд руб., но прирост сложился не за счет СП, а благодаря продаже «Яндексу» доли в «Яндекс.Маркет». То, что доставка продуктов, являющаяся одним из самых перспективных направлений в эпоху пандемии, вызвала убытки, не может не удручать руководство «Сбера».

Существуют и другие причины трений между «Сбербанком» и Mail.ru Group. Во-первых, компании-гиганты спорят, на какой основе будет развиваться их общая платформа – соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит Mail.ru Group, или финансовой сети «Сбербанка». Во-вторых, как сообщают источники Financial Times, «Сбербанк» якобы был недоволен тем, что в недостаточной степени влияет на Mail.ru Group после покупки 36% компании «МФ Технологии», которая контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга.

Три источника Forbes, вторя Financial Times, сообщили, что раздел активов вполне актуален. По их словам, «Сбер» может получить «Ситимобил», a Mail.ru Group – предприятия, связанные с едой и доставкой.

Руководствуясь необходимостью осваивать e-commerce, экосистема «Сбера» находит себе различных партнеров, чтобы через их ресурсы осваивать продажи в сети. Банк хочет накачать себя ИТ-технологиями, поэтому готов приобретать доли акций в компаниях, чей профиль, казалось бы, напрямую на связан с его экосистемой даже в самых широких ее трактовках.

Возможный разрыв партнерства с Mail.ru Group может стать четвертой неудачной попыткой экосистемы «Сбера» слиться с крупными игроками. До этого провалилось объединение с Alibaba, «Яндексом» и Ozon.

Первая попытка объединиться с крупной компанией, обладающей соответствующими технологиями, была предпринята после 2016 г., когда в качестве предполагаемого партнера «Сбер» избрал китайскую компанию Alibaba. Но договориться не получилось – разрыв с Аlibaba был объявлен в декабре 2018 г. «Мы вели полтора года переговоры [с Alibaba] и в конечном итоге мы совершенно осознанно приняли решение пойти значительно более сложным путем и выбрать в качестве партнера компанию «Яндекс». Нашего давнего партнера, друга. Мы с «Яндексом» договорились за, буквально, месяц, может быть, полтора по всем позициям», – заявил Герман Греф после провала полуторалетних переговоров с китайскими партнерами.

Договориться с «Яндексом» удалось быстро, однако слиться с его экосистемой на взаимовыгодных позициях не получилось. В конце 2020 г. «Яндекс» решил выкупить у «Сбербанка» 45% «Яндекс.Маркет» за 42 млрд руб., доведя долю своих акций до 100%, продав при этом «Сбербанку» миноритарную долю в «Яндекс.Деньги». Причиной разрыва стала конкуренция между партнерами – «Яндекс» не захотел делиться со «Сбером» доходами от коммерции в сети, рассчитывая развивать эту сферу самостоятельно. После развода с «Яндексом» «Сбер» остался в плюсе – получил «Яндекс.Деньги», выкупив долю за 2,4 млрд рублей, а прибыль от продажи маркетплейса позволила банку показать положительный финансовый результат нефинансового бизнеса за 2020 г.

Параллельно «Сбер» прорабатывал и иные варианты. Опираясь на схожий мотив, а именно необходимость приобретения масштабного сервиса для торговли в сети, «Сбер» захотел приобрести долю акций онлайн-ритейлера Оzon, однако и этот шаг не удался. Ozon в сентябре 2020 года расторг соглашение о намерениях, заключенное между компанией, ее основными акционерами и «Сбербанком». Разрыв был инициирован компанией Ozon, причем за нарушение договоренностей «Сбербанк» изначально потребовал 1 млрд руб. Позже конфликт удалось уладить – компании разошлись с миром. Но это не снизило аппетиты «Сбербанка», ищущего возможность стать одним из крупнейших игроков рынка e-commerce.

Остается наблюдать, насколько длительными будет сотрудничество «Сбербанка» с Mail.ru Group. «Сбер» уже вложил в предприятие 39,7 млрд руб. и в 2021 г. планирует внести ещё 10,1 млрд, несмотря на убытки в 2020 г. «Сбербанк» хочет на полную катушку раскрутить интернет-торговлю, вкладывая в это направление большие средства. Овладев средствами для электронной коммерции, он рассчитывает потеснить реальных и потенциальных конкурентов. Учитывая большие финансовые ресурсы «Сбера», эта задача отнюдь не кажется невыполнимой. Чистая прибыль «Сбербанка» за 2020 г. составляют 781 млрд руб., для сравнения – Mail.ru Group – 107 млрд руб, «Яндекса» – 24,1 млрд руб. «Сбербанк» – это гигант с колоссальными возможностями, который сможет проехать катком по другим участникам рынка электронной торговли, если получит необходимые технологии. Вот только хорошему танцору, Сберу, всё время что-то мешает. Да так, что уходящие из банка «инвестиции» в проекты, порой начинают напоминать «вывод». Хотя, скорее, дело в тяжёлом характере руководства, и неготовности команды управлять высокотехнологичными новыми проектами на благо долгосрочного развития компании.

versia.ru