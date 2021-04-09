Главный «железнодорожник» Лещенко успел всех обслужить и заработал больше 4 млн грн

Член наблюдательного совета «Українська залізниця» Сергей Лещенко подал в Нацагентство по предупреждению коррупции декларацию о доходах и имущественном состоянии за 2020 год.

Согласно ней, он имеет:

В 2020 году Лещенко заработал 4,1 млн гривен, большую часть — в качестве железнодорожника за непонятные услуги:

Разнопрофильность Сергея Лещенко уже давно никого не удивляет, он успевает прислужить всем и заработать. За короткое время стал миллионером.

Наличными Лещенко задекларировал:

Его жена Анастасия Топольская заработала 1,2 млн гривен на предпринимательской деятельности и 654 тыс. гривен в виде зарплаты.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua