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Главный «железнодорожник» Лещенко успел всех обслужить и заработал больше 4 млн грн

09.04.2021

Член наблюдательного совета «Українська залізниця» Сергей Лещенко подал в Нацагентство по предупреждению коррупции декларацию о доходах и имущественном состоянии за 2020 год.

Согласно ней, он имеет:

В 2020 году Лещенко заработал 4,1 млн гривен, большую часть — в качестве железнодорожника за непонятные услуги:

Разнопрофильность Сергея Лещенко уже давно никого не удивляет, он успевает прислужить всем и заработать. За короткое время стал миллионером. 

Наличными Лещенко задекларировал: 

Его жена Анастасия Топольская заработала 1,2 млн гривен на предпринимательской деятельности и 654 тыс. гривен в виде зарплаты. 

Андрей Пшеничный dubinsky.ua

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