В Киеве экс-депутату вручили подозрение в поджоге

Экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко, который пытался сжечь квартиру с женой и четырьмя детьми, получил подозрение. Об этом сообщает Киевская прокуратура.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 45-летнему мужчине по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 УК ).

Речь идет об инциденте, который произошел 6 апреля. Около десяти часов вечера в столичную полицию поступило сообщение о пожаре в квартире в доме на улице Героев Обороны.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что во время конфликта, возникшего между супругами, мужчина с помощью зажигалки поджег картонные коробки в тамбурном помещении, в результате чего начался пожар и были повреждены входные двери в квартиру и имущество, находившееся в тамбуре.

О пожаре на Героев Обороны накануне сообщили и в столичной патрульной полиции, указав, что, как оказалось, заявитель поджег квартиру, в которой закрытыми находились его жена и четверо детей.

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