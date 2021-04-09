Apple відкладає вихід новинок через брак матеріалів

Дефіцит комплектуючих не зачепив тільки виробництво iPhone

Американська корпорація Apple відкладає вихід нових MacBook та iPad. Причиною затримки став дефіцит електронних комплектуючих. Техногігант зіткнувся з нестачею друкованих плат, при виробництві MacBook 2021 року, а у випадку з планшетами – компанії не вистачило дисплеїв.

Як повідомляється, збій в поставках змусив Apple перенести замовлення комп’ютерних матеріалів на другу половину 2021 року. Цей фактор, найімовірніше, вплине на дату презентації новинок. При цьому, виробництво нового iPhone не постраждало від нестачі матеріалів. Однак, експерти припускають, що незабаром дефіцит торкнеться і смартфонів.

фото: gettyimages