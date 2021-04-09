Расследованием похищения судьи Чауса займется парламент Молдовы

Парламент Молдовы рассмотрит вопрос о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса. Пленарное заседание в том числе и по этому поводу состоится в пятницу, 9 апреля.

В свою очередь, министр внутренних дел Молдовы Павел Войку, отметил, что органы правопорядка продолжают расследование обстоятельств случившегося и уже даже задержали одного подозреваемого. По словам Войку, подразделения МВД проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

«Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут», — рассказал Войку.

По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, которые выехали из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась на украинском, отметил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться к украинским коллегам в международный розыск.