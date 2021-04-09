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СНБО может рассмотреть вопрос санкций против нардепа Холодова

09.04.2021

По инсайдерской информации, на пятничном заседании СНБО рассмотрит введение санкций против нардепа от «Слуги народа», заместителя главы налогового комитета ВРУ Андрея Холодова, за контрабанду сигарет.

Об этом в Facebook сообщил политический эксперт Виктор Таран.

По его информации, слуги решили продемонстрировать обществу, что готовы бороться со своими, и рассматривают кандидатуру Холодова. Ранее журналисты заявили о его причастности к масштабному табачному бизнесу и называли кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

На первый взгляд, в свете того, что СНБО продолжит рассматривать дела контрабандистов, кандидатура Холодова не удивляет.

Сославшись на открытые источники, политолог сообщил, что через сеть табачных киосков Холодова Т-киоск реализуют сигареты скандальной табачной фабрики из Желтых вод United Tabacco с поддельными акцизными марками.

“Правоохранительные органы давно подозревают фабрику в контрабанде сигарет в Российскую Федерацию через фирмы-прокладки в ОАЭ и Ираке, а Холодова называют одним из сегодняшних собственников United Tabacco с долей в 20%.

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