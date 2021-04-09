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В СМИ показали фото предполагаемых похитителей судьи Чауса: документы

09.04.2021

В сети появились копии удостоверений личности людей, которых подозревают в похищении украинского судьи-беглеца Николая Чауса и перевозке его в Украину.

Документы опубликовал канал под названием «INDEX», пишет молдавское издание «Noi.md». Сообщается, что двое подозреваемых являются сотрудниками дипломатической миссии Украины в Молдове.

Предположительно, Чауса вывезли из страны в багажнике автомобиля, якобы принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. Всего в похищении судьи могут быть замешаны около 10 человек.

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