В СМИ показали фото предполагаемых похитителей судьи Чауса: документы

В сети появились копии удостоверений личности людей, которых подозревают в похищении украинского судьи-беглеца Николая Чауса и перевозке его в Украину.

Документы опубликовал канал под названием «INDEX», пишет молдавское издание «Noi.md». Сообщается, что двое подозреваемых являются сотрудниками дипломатической миссии Украины в Молдове.

Предположительно, Чауса вывезли из страны в багажнике автомобиля, якобы принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. Всего в похищении судьи могут быть замешаны около 10 человек.