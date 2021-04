Останется ли Стрелковский (“Стрелок”) неприкасаемым для СНБО?

Завтра станет очевидным, заносит ли конвертатор №1 Стрелковский “Стрелок” в Офис Президента “долю малую” или не заносит?

Вся страна знает о конвертационной деятельности Стрелковского и будет очень странно, если СНБО этого типа “не заметит”. Возьмем конверт-центры “Стрелка”, которым, к слову, приоритетно возмещают НДС, поскольку в ГФС имеются свои люди. Самая известная из его компаний — ООО “СКС” — делает в год 4-5 миллиардов. Также в орбиту Стрелковского входят “Продмаркет-трейд”, “ЛКО”, “Альянс логистик” и множество других компаний. Они отмывали деньги для “Форы”, ОККО, “Сильпо” и даже “Дьюти Фри” (суд в процессе).

К слову, в отмывании денег подозревается и более легальный (хоть и не вполне) бизнес Стрелковского — платежная система GlobalMoney. Сейчас компания испытывает финальные конвульсии после разгромного постановления НБУ о необходимости идентифицировать все электронные кошельки с 15.09.2020.

Но все это еще цветочки в сравнении с тем, что компанию подозревали в финансировании “Л/ДНР”, о чем писали даже иностранные СМИ. Но “лавочка” с отмыванием через GlobalMoney скоро закроется окончательно. И ничего удивительного — ведь среди основателей ТОВ “Глобалмани” — ПАО “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Інноваційні технології”, президентом которого является ближайший бизнес-партнер Юрия Иванющенко (“Юры Енакиевского”) — “смотрящий” за Одесской областью во времена Януковича Иван Аврамов. Более того, среди основателей GlobalMoney изначально были и многие другие члены “семьи” Януковича.

Ну вот и посмотрим, останется ли “Стрелок” неприкасаемым.

Приведем еще примеры деятельности этого персонажа. На которого почему то не обращали внимания налоговые службы всех президентов. Не иначе тоже за “долю малую”?

Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского и его Офиса, а также регулярных докладов главы Госналоговой службы (ГНС) Алексея Любченко о том, что схемы по «скруткам» (фиктивным операциям компаний, затеянным для уклонения от уплаты НДС) ликвидированы или практически ликвидированы, в реальности все основные схемщики продолжают работать. Из бюджета Украины до сегодняшнего дня продолжают выводиться сотни миллионов и миллиарды гривен, значительная часть которых уходит за границу под видом инвестиций и вложения в бизнес «схемщиков» и покупки дорогой недвижимости. Государственное бюро расследований (ГБР), Офис Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, а также СБУ и другие правоохранительные органы годами расследуют эти схемы по «скруткам» и «обналу», но дела разваливаются в коррумпированных судах. Реальных «схемщиков», которых все знают, правосудие не может наказать.

Владимир Зеленский потерпел очередное поражение в борьбе с коррупцией. Денег на выплаты медикам и борьбу с коронавирусом в бюджете практически нет, тысячи украинцев умирают, а сотни миллионов гривен продолжают выводить по схемам.

Один из самых непубличных, но имеющих влияние, связи, огромный, скажем так бизнес, и значительный капитал человек, о котором не напишет Forbes, Фокус или любое деловое издание в Украине – Стрелковский Вячеслав Борисович. Среди украинских «схемщиков» он считается королем. В немногочисленных публикациях в СМИ его сфера деятельности и «бизнес» описывается очень емко и точно.

«В схему его «конвертационного центра» входят десятки предприятий, обществ, оказывающих услуги по незаконному формированию расходов для реально действующих субъектов хозяйствования. В дальнейшем эти средства конвертируют в наличные через банковские учреждения, физических лиц, предприятия-импортеры, оптовые склады. За незаконную роботу

этот «конверт» берет процентное вознаграждение 10-15% от проконвертированной суммы. Впоследствии последние возвращают средства клиентам — реально действующим предприятиям — вместе с незаконно оформленными бухгалтерскими и налоговыми документами», — писали СМИ.

Вячеслав Стрелковский, как и его фирмы, работает уже много лет: и при Викторе Януковиче, и при Петре Порошенко и, конечно же, он нашел общий язык с «кадрами» нынешней власти, например, с экс-главной ГНС Украины Сергеем Верлановым и, вероятно, с последующим руководителями ГФС и ГНС.

Кроме умения находить общий язык с чиновниками и работниками правоохранительных органов, которые уже не раз возбуждали уголовные дела за уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах, путем проведения безтовартых операций, осуществления подмены товарных операций и реализованных товарно-материальных ценностей и увеличения их стоимости.

Вячеслав Стрелковский реализовал десятки схем по возмещению НДС из бюджета Украины и «обналу», как с крупнейшими компаниями «ОККО-РИТЕЙЛ», продуктовые ритейлеры «Сильпо» и «Фора» (обе – Fozzy Group), так и с Duty Free. Дело по компании ООО «Дьюти Фри Пи Джей Юкрейн» и ряда фирм Вячеслава Стелковского сейчас рассматривается в суде. Материалов в рамках уголовного производства № 62019000000000348 так много, что в ГБР потребуется два года на допросы 50 свидетелей.

Не составляет труда Вячеславу Стрелковскому и его работникам обмануть СМКОР (система мониторинга критериев оценки риска) «налоговой». Самом собой, при условии, что в «налоговой» есть свои люди и на самых высоких постах.

«Можно обмануть СМКОР и завести в систему необходимую номенклатуру — это попытаться завести ее по минимальной стоимости, чтобы сумма НДС в накладной не подлежала контролю системой, впоследствии разогнать через ряд прокладок стоимость до рыночной. Фирма «Горли ЛТД» реализовало подсолнечное масло в количестве 168,3 тыс.тонн, пшеницу в количестве 31,8 тыс.тонн кукурузу в количестве 4,8 тыс. тонн по символической стоимости 1 грн. за тонну каждой из номенклатур. Реализация прошла на ООО «Варминг». Далее через ещё одну прокладку весь этот объём сельхозпродукции попадает на ООО «ТД Дитрейд» и далее через предприятия ООО «Продмаркет трейд» и ООО «ЛКО Групп» цена с/х продукции раскручивается до рыночной. Например, цена масла подсолнечного выпростает до 12,5 тыс грн. за тонну. Весь сгенерированный налоговый кредит по сельхозпродукции готов к выгрузке на заказчика. Аналогичная схема запущена и по маркетинговым услугам. Бенефициары известны, но все перечисленные предприятия остаются «невидимыми» как в региональных налоговых, так и в ГНС», — пишет один из известных по теме «обнала» телеграмм-каналов «Дон Кихот».

ООО «Продмаркет трейд», ООО «С.К.С» и ООО «ЛКО Групп», как и ряд других фирм созвучных по названию прочно ассоциируется с Вячеславом Стрелковским. Еще несколько лет назад он значился руководителем и собственником пары основных фирм, но в последние годы все переписал на подставных лиц и жену, киевлянку Стрелковскую Диану Валерьевну 1984 г.р.

Несмотря на то, что ГБР и Генпрокуратура «насела» на Вячеслава Стрелковского, «засветив» ряд фирм, и даже планировала объявить подозрение, дела у его семьи идут неплохо. По данным, которые попадают в СМИ от «налоговиков», ежегодно на схемах с НДС Вячеслав Стрелковский имеет сотни миллионов гривен. А на «обнале» и других «видах деятельности» в разы больше. Такой доход позволяет «кормить» всех: «налоговиков», «силовиков» и заносить в самые высокие кабинеты. А наличие гражданства страны ЕС то, что данный человек не сядет в украинскую тюрьму.

Вернемся к жене — Стрелковской Диане Валерьевне. В открытом доступе, как и в соцсетях нет аккаунтов и упоминаний этой бизнес-леди, суммарный оборот фирм которой сопоставим с самыми крупными украинскими компаниями. Единственное фото, вероятно, принадлежащие киевлянке Стрелковской Диане, которая родилась в 1984 г. находим на одном из сайтов, где указано, что она финансист и любит играть в теннис.

Сотрудники фирм, собственницей которых является Диана Стрелковская, подтверждают, что женщину на фото они видели, но не часто и давно.

В СМИ Диана Стрелковская фигурирует как собственница квартиры в одном из самых дорогих домов Украины и Киеве – дома на Грушевского. Большая квартира там обошлась в сумму около $1 млн.

Как уже упоминалось, у Дианы Стрелковской десяток фирм, довольно крупных по обороту, и есть даже свой завод по производству минеральной воды, но среди бизнесменов или благотворителей это имя не известно вообще.

Бизнес в Чехии

Диана Стрелковская 1984 г.р. не только успешна в Украине, но также имеет ряд фирм за рубежом. Например, фирму ARLECCHINO LP в столице Шотландии Эдинбурге.

В документах указано, что она резидент Чехии и проживает в городе Есенице на западе Чехии в закрытом коттеджном городке.

Чешский дом с бассейном семьи Стрелковских

Слева соседями Стерлковских (их дом выделен красным прямоугольником) можно стать за 51 млн чешских крон или чуть более $2,3 млн. по нынешнему курсу. Но без бассейна.

Но, самое интересное, что госпожа Стрелковская ведет очень активную бизнес-деятельность в Чехии по этому адресу. Среди фирм: HS RENT s.r.o., Villa Průhonice, s.r.o., Yton group s. r. o., Beerloga.Cz a.s., Fishki.Cz a.s., Bakery Food Industry a.s., BUSINESS PBP a.s.

Вот информация по некоторым из них: Сам Вячеслав Стрелковский имеет долю в фирмах Villa Průhonice, s.r.o. и ST-REAL s.r.o.

Но некоторые фирмы совместно с женой

А вот фирма Fishki.Cz as, которая занимается арендой недвижимости, крайне интересна. Так как партнерами Дианы Стрелковской/Вячеслава Стрелковского являются украинцы Олег Мищенко (1981 г.р.) и Владимир Карпов (1968 г.р.).

В Украине Стрелковская, Мищенко и Карпов связаны крупной фирмой Бейкери Фуд Индастри (производственная компания с иностранными инвестициями, которая является частью крупнейшей международной компании Fornettі Franchise) Такая же фирма есть и в Чехии. У Владимира Карпова довольно большой бизнес в Украине. Брат Олега Мищенко Игорь владелец фирмы ООО «Фишки.юа» и ряда фирм.

Также Олег Мищенко и Владимир Карпов имеет доли и в других чешских фирмах, в которых есть доля Дианы Стрелковской. Аналогично и Владимир Карпов и Диана Стрелковская

Такая тесная связь супруги Стрелковского с Мищенко и Карповым в Украине и в Чехии не может вызывать ряд вопросов о совместном бизнесе.

Вячеслав Стрелковский также резидент Чехии и, понятно, что бизнес жены этого его бизнес. Но есть несколько вопросов, ответы на которые хотелось бы получить: «В курсе ли правоохранительные органы Чехии и ЕС откуда у Вячеслава Стрелковского и членов его семьи деньги на роскошный дом и уставный капитал в ряде фирм?», «Знают ли они о ряде уголовных производств, которые возбуждены в Украине против фирм его и жены?», «Являются ли эти деньги средствами, полученными незаконным путем?», «Куда смотрит ГБР и другие правоохранительные органы?» «Сколько Владимир Зеленский и его Офис будут рассказывать о борьбе с коррупцией, схемами, а короли-схемщики продолжать работать»?

Исчерпывающе, не правда ли/ И не следует ли вместе со Стрелковским “санкционировать” и Любченко и его предшественников.

Ответы на эти и другие вопросы в продолжении материала.

Игорь Зиновьев, для ”ОРД”