Для кого олигархи строят «Долину Васта»?! Россиянину такое не по карману

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , бизнесмен Сергей Бачин вновь решил расширить собственные владения в Сочи и планирует строительство нового курорта «Долина Васта» рядом с уже нашумевшей «Розой Хутор» в окружении Сочинского национального парка.

Власти Сочи, конечно, можно понять. Они обрадовались такому масштабному притоку туристов в прошлом году, что охотно согласились на любые дополнительные возможности положить копеечку в бюджет. Однако, тут не всё так просто. Столь значительный приток туризма был связан с пандемией и подобные показатели в 2021 году и далее могут и не повториться. А значит – и Красные Поляны, и Розы Хуторы, а в будущем – и «Долины Васты», в которые вложат свыше 80 млрд рублей, будут простаивать без туристов. Не секрет, что цены там для российского обывателя, прямо скажем, неподъёмные. Отдых в таком месте в течение недели обойдётся в полмиллиона. А где нашему соотечественнику их взять в кризисные годы?

Однако, администрация с распростёртыми объятиями встречает новый проект. В комментарии ТАСС мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что город получит свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест, что даст дополнительный импульс для развития экономики не только Сочи, но и всего Краснодарского края. Конечно, не совсем понятно, какой это будет импульс, так как уже сейчас очевидно, что проект будет ещё одной развлекательной площадкой для 1% населения нашей страны.

Так за чей же счёт этот банкет? Новости о строительстве «Долины Васта» проходили ещё в 2019 году – Бачин – правая рука Владимира Потанина по всем строительным проектам – встречался с губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева и обсуждал возможность строительства нового курорта. При этом, как показала практика, сказкам Бачина нельзя верить и это приведёт к очередному выбиванию денег из государства. Но разве на это их нужно тратить сегодня — на создание зон увеселения толстосумов?

Природные вырубки

Пока Бачин осваивает государственные деньги ВЭБ-а и частные «Интерроса», экологи бьют активную тревогу. Ещё в 2017 году ряд участков вблизи объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ» был передан в аренду для расширения горнолыжных курортов.

Но ситуация усугубляется — Правительство России 13 марта опубликовало распоряжение о создании биосферного полигона в Кавказском заповеднике. Как сообщал Greenpeace , решение правительства позволяет строить горнолыжные курорты на всей территории полигона, поскольку ещё в ноябре 2011 года в 10-ю статью федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» ввели поправку, позволяющую строить объекты горнолыжной инфраструктуры на биосферных полигонах заповедников. Что в этой ситуации останется от Сочинского заповедника – большой вопрос.

Но Бачину не привыкать строить в непосредственной близости от территорий национальных парков. В этом он действует в лучших традициях «Газпрома», но об этом – чуть позже.

«Вулканологи» от бизнеса

В прошлом году Бачин объявил о планах строительства курорта «Три Вулкана», направленного на экотуризм, на Камчатке. Как пишет ТАСС , Сергей Бачин в рамках проекта «Три Вулкана» попросил пересмотреть льготные условия в рамках механизма территорий опережающего развития (ТОР), чтобы 10-летний срок льгот по страховым взносам исчислялся не с момента регистрации компании в ТОР, а с момента запуска проекта в эксплуатацию. Если это состоится, то компания увеличит свои инвестиции с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей. «И я отвечаю за свои слова», — акцентировал бизнесмен.

Стоит напомнить, первоначальные договоренности об объеме вложений в проект были следующие: 15 млрд — деньги компании, а более 24 млрд — государственные инвестиции. Вероятнее всего, достигнуть нужных договорённостей Бачину удалось – строительство начнётся уже на будущий год.

Пример от «Газпрома»

Ну и как обещали, за примерами далеко ходить не надо – другие активные инвесторы в элитный отдых на природе «для своих» – «Газпром», который уже не первый год пытается освоить «Лосиный остров». Об этом подробно The Moscow Post писали в своём материале .

Но есть и более свежие истории – когда «Газпром» пытается забрать федеральный водный объект – возле Зенит-Арены в Санкт-Петербурге компания планирует создать 3 новых острова для серфинга. При этом, у экспертов возник вопрос : как границы межевания могут захватывать часть федерального водного объекта, если 2-я часть 102-й статьи ЗК говорит недвусмысленно: на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков? Компания ищет любые возможные способы сделать деньги из федеральной земли. Да и воды, как выяснилось, тоже.

Когда речь идёт о подобных масштабах и суммах, неудивительно, что чиновники и бизнесмены полностью забывают о существовании таких важных вещей в нашей жизни, как эффективность и целесообразность. Всё-таки мы не Дубай, и к нам не стоит очередь из иностранных туристов, желающих отдохнуть в Сочи. Вместо строительства пирамид и гигантских сфинксов можно было бы пустить финансирование на важные социальные программы для населения.

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