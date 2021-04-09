Больше трети россиян считают текущий уровень налогообложения чрезмерным

Чаще всего такой точки зрения придерживаются молодые и экономически активные граждане

Более трети (36%) россиян убеждены в том, что действующие в настоящее время в России налоги являются чрезмерными. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Чуть больше половины респондентов (52%) заявили, что налоговое бремя является достаточным. Как недостаточное его оценил лишь 1% опрошенных.

Среди тех респондентов, кто считает налоги чрезмерными, больше всего (49%) оказалось лиц в возрасте от 25 до 34 лет. Среди граждан старше 60 лет такого мнения придерживаются лишь 25%.

42% опрошенных отметили, что в настоящее время платят больше налогов, чем пять лет назад. При этом 27% заявили, что их доходы за этот же срок упали. Таким образом, по субъективным оценкам граждан налоговое бремя на них за последние пять лет увеличилось.

43% респондентов считают, что платят примерно столько же налогов, сколько и большинство их знакомых. 7% полагают, что платят больше своего окружения, 14% – что меньше. Подоходный налог за большинство россиян (51%) оплачивают работодатели. Самостоятельно декларацию подают 8% граждан. Не платят подоходный налог 9% россиян, а у 31% отсутствуют доходы, облагаемые НДФЛ.

Среди имущественных налогов в прошлом году опрошенные россияне чаще всего платили за транспортное средство (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%). 22% респондентов заявили, что у них нет облагаемого налогом имущества, а 12% имеют льготы, позволяющие им не платить.