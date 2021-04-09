В Венесуэле будут помечать дома COVID-больных

Мэр муниципалитета Сукре в штате Яракуй на севере Венесуэлы Луис Дуке распорядился помечать специальными табличками дома, в которых живут зараженные коронавирусом жители.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Так, на белой табличке нарисованы красный круг и в нем линия-диаметр.

«Мы защищаем наш народ. Это (табличка — ред.) указывает на то, что в доме есть случай или подозрение на COVID-19, поэтому люди будут настороже», — объясняет свое решение Дуке.

При этом нарушителей карантина ждет наказание в виде лишения льгот — выдачи продуктовых наборов и газа для приготовления пищи. Также их оштрафуют на сумму, эквивалентную минимальной зарплате в стране — девять долларов.

Против таких радикальных мер главы горсовета выступили правозащитники.

«Мы должны осудить его и, кроме того, пожелать ему крепкого здоровья, чтобы ему не приходилось вешать табличку на свой дом», — заявила юрист по правам человека Тамара Суджу.

По данным издания, в Венесуэле началась новая волна коронавируса, тогда как предыдущая была зафиксирована в августе 2020 года.

На сегодняшний день в стране с населением в 28,4 миллиона подтверждено более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них свыше 154 тысяч закончились выздоровлением и 1705 — смертью.