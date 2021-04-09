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У Києві тимчасово призупинили набір дітей до 1 класу

09.04.2021

У Києві тимчасово призупиняється прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти.

Про це йдеться у наказі Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Згідно з документом, такі заходи будуть вжиті з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації на території міста Києва з метою попередження розповсюдження гострої респіраторної хвороби СОVID-19.

Як зазначили у Департаменті освіти і науки КМДА, про дату відновлення прийому батьків буде повідомлено додатково.

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