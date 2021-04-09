В РФ расстреляли автомобиль «крупного чиновника времен Януковича», — СМИ

В одном из дворов российского города Ростова накануне был расстрелян Land Cruiser 200 с украинскими номерами АА 2772 КТ. Об этом пишет местный Telegram-канал со ссылкой на оперативные данные правоохранителей.

При этом журналисты утверждают, что Land Cruiser принадлежит некоему Владимиру Вильчинскому, гражданину Украины, который сам при нападении не пострадал.

По информации издания, Вильчинский при президентстве Януковича возглавлял один из отделов экономической контрразведки СБУ. Впоследствии был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции, но из-за скандала с давлением на крупные торговые сети после 2014 года — уволен по статье «За нарушение присяги госслужащего».

Также в сообщении утверждается, что Вильчинский близок к окружению Игоря Коломойского, который якобы приезжал в Ростов навестить родственников.