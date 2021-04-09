Стало известно еще об одной голой съемке задержанных в Дубае моделей

Модели, которые снимались обнаженными на балконе отеля в Дубае, уже принимали участие в похожей фотосессии полтора месяца назад. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 12 из 40 задержанных в арабской стране манекенщиц позировали в откровенных нарядах на украинском горнолыжном курорте Буковель. Тогда девушек запечатлели на склоне гор, а также в подогреваемом бассейне. Некоторые из участниц съемки были одеты в костюмы зайцев, других сфотографировали в нижнем белье и обнаженными.

Отмечается, что организатором вечеринки и фотосессии на Украине был финансист и галерист Виталий Гречин, само мероприятие проходило в честь его 41-летия.

Напомним, Гречин устроил съемку, во время которой моделей снимали обнаженными на балконе в гостинице Dubai Marina в ОАЭ. Кадры возмутили общественность, и в этот же день девушек задержала полиция. Среди них были гражданки Украины, Молдовы и Беларуси.

Вскоре стало известно, что прокуратура Дубая приняла решение депортировать задержанных манекенщиц. Девушкам грозило до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхамов за нарушение законов ОАЭ о приличии.