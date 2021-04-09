Кто вместо Витренко?

В конце недели пресса сообщила о том, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

«Он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад. Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление», – указывалось в комментарии к этой новости.

На фото – Юрий Витренко

Буквально на следующий день последовала ответная реакция ведомства. «Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер. Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого», – цитировались в сообщении пресс-службы Минэнергетики слова Витренко.

Несмотря на то, что в этом заявлении не сказано ни слова о том, что и.о. министра не писал заявления «по собственному желанию», отдельные СМИ трактовали пресс-релиз как опровержение информации об уходе Юрия Витренко.

Но источники «ОЛИГАРХА» утверждают, что это не соответствует действительности. «Заявление действительно было написано, но оно не подразумевает линейной цели. Таким образом, Витренко ведет своего рода «диалог», – говорит источник.

Под «диалогом» он подразумевает попытку давления Витренко на премьер-министра и президента, обещавших провести его кандидатуру через голосование в Верховной Раде и таким образом избавить от нелицеприятной приставки «и.о.». Две такие попытки, как известно, уже были провалены. И если с фактом исполняющего обязанности Юрий Витренко еще как-то мог смириться, то принять провал назначения в вице-премьеры ему наверняка сложнее.

Новых попыток вернуться к этому вопросу в парламенте аппараты Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля давно не предпринимают. Поэтому источники «ОЛИГАРХА» и говорят, что вышеупомянутое заявление – это попытка своеобразного повышения ставок Витренко: мол, или вы меня назначаете, или я хлопаю дверью. Прием подобного рода глава Минэнерго уже использовал, когда работал в НАК «Нафтогаз Украины». Но он не сработал тогда, и, похоже, что не сработает сейчас. «Его ультиматум не принят. Ему уже ищут замену», – утверждает собеседник «ОЛИГАРХА».

С его слов, количество времени, которое Юрий Витренко проведет в качестве исполняющего обязанности, сейчас зависит только от одного – как быстро найдут нового и.о. Этот процесс уже запущен, но назвать его простым очевидно невозможно.

На фото – Игорь Коломойский

И дело даже не в количестве потенциальных соискателей, коих традиционно много, а в противостоянии сразу трех «тектонических плит». Речь идет про интересы групп Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Каждого из них Минэнергетики интересует со своего ракурса.

В группе «Приват» рассматривают это ведомство как возможность зацепиться за власть, которую Игорь Коломойский последнее время стал терять катастрофическими темпами. При этом у олигарха из Днепра понимают, что если в Минэнерго не привести «понятного им человека», то это сделает лагерь врага. Именно поэтому сейчас «приватовцы» активно сватают в министерское кресло народного депутата от «Слуги народа» Олега Семинского – заклятого оппонента Ахметова.

На фото – Ринат Ахметов

Основателя «ДТЭК» эта кандидатура по очевидным причинам не устраивает. «ОЛИГАРХУ» пока не удалось узнать имени претендента, которого будет лоббировать донецкая группа, но очевидны причины, по которой она будет это делать. Минэнерго занимается формированием так называемого энергетического баланса, от которого зависит, будет ли работа у тепловой генерации, где Ахметов занимает позиции гегемона. В министерскую декаду Ольги Буславец, которую многие называли про«ДТЭК»овской, ведомство действительно формировало энергобаланс с учетом интереса Ахметова. Говорят, именно за это решение Буславец в свое время и потеряла кресло.

На фото – Виктор Пинчук

У Зеленского об этом вряд ли забыли, а потому, согласятся ли там сейчас назначать вместо Витренко нового симпатика Рината Ахметова – большой вопрос. По крайней мене, на фоне донецкого миллиардера куда выигрышнее смотрится Виктор Пинчук.

Во-первых, потому что за президентский период Владимира Зеленского, кандидаты хозяина EastOne еще ни разу не были задействованы в Минэнерго (при том, что они есть и главным из них считается Ольга Белькова). Во-вторых, команда Пинчука в открытую ратует за снижение тарифов на электроэнергию. А эта популистская тема – мед для ушей политиков.

oligarh.media