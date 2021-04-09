Повінь – зміна системи

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«Системный» подход Евтушенкова

09.04.2021

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Москве , входящая в АФК «Система» олигарха Владимира Евтушенкова  группа компаний Segezha Group продолжает раскручивать тему с выходом на IPO. Ожидается, что 12 апреля компания сделает заявление о начале размещения акций, в ходе которого планирует привлечь до $500 млн на развитие структуры.

Хорошие новости для олигарха Евтушенкова, а также для скандально известного российского бизнесмена-управленца Евгения Дода, который будто специально под IPO вошел в совет директоров «Сегежи». Дод, как и Евтушенков, известен целым рядом громких скандалов, однако основной претензией к нему остаётся «дирижирование» госкорпорацией «Русгидро».

Он руководил ей до Николая Шульгинова — именно на период Дода приходится начало масштабной распродажи непрофильных активов, в ходе которого бюджет мог потерять миллиарды рублей, а якобы близкие к топ-менеджменту корпорации предприниматели — лакомые куски энергетической инфраструктуры страны.

Наш Дод везде поспел?

Сегодня «Сегежа» — один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. И один из лучших активов в «системном» портфеле. Учитывая это, назначение Дода в её Совет директоров на рынке встретили с недоумением.

Дело в том, что в 2016 году Евгений Дод попал в серьёзный переплет. Тогда его и главного бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля задержали сотрудники СКР. В отношении обоих возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере; лишение свободы до 10 лет), сообщил СКР. Об этом писали «Ведомости» .

По версии следствия, Дод и Финкель «по предварительному сговору с неустановленными лицами совершили хищение имущества «Русгидро» в особо крупном размере». После утверждения отчета «Русгидро» Дод и Финкель изготовили, а Дод лично подписал приказ о премировании членов правления «Русгидро» за 2013 г. При этом Дод сам себе якобы выписал премию в 353 млн рублей. Если это правда — губа у него явно не дура.

Тогда знакомые топ-менеджеров «Русгидро» рассказывали, что следователи общались и с членом правления «Русгидро» Джорджем Рижинашвили — еще одним знаковым и скандальным персонажем госкорпорации. Как считается, одним из её «серых кардиналов». Если два этих управленца «спелись» — кто бы удивился?

Евгений Дод в период уголовного преследования

Но они вовсе не «спелись». По крайней мере, так сочло следствие. Ведь спустя четыре года «мытарств» — сначала ареста и СИЗО, потом домашнего ареста, а потом и «гуляй, Вася!», дело в отношении господина Дода было прекращено. Информация об этом появилась 24 июня 2020 года, об этом писал «Интерфакс» .

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Позже адвокат Дода заявлял, что на самом деле дело было прекращено еще в 2018 году. Надеемся, что именно так и есть, потому что в Совет директоров Сегежи Дода включили вначале июня 2020 года. То есть, тогда бы получилось, что Евтушенков нанял менеджера, находящегося под следствием.

По слухам, Дод мог и просто «договориться». Премии «Русгидро» могли позволить. Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» , якобы прекращение дела «случайно» совпало с тем, что бизнесмен Дод стал беднее на 300 млн рублей. Расследование в отношении Дода вел следователь Руслан Миниахметов, который будто бы хотел предъявить Доду обвинения в крупном мошенничестве и растрате, в том числе в сокрытии техногенной катастрофы на Загорской ГАЭС-2 в Московской области. Позже Миниахметов якобы передумал. Если это так, можно только догадываться, что заставило следователя пересмотреть свои планы.

Это не отменяет вопросов к назначению Дода. Человека подозревали в неблаговидных делах, да еще каких. Это не считая других скандалов, в которых фигурировало его имя еще во времена руководства «Русгидро». И вдруг — раз, Евтушенков втягивает его в свою орбиту. Сомнений в порядочности Дода у него нет, или это не проблема? А как Евтушенков отнесется, если Дод в «Сегеже» выпишет себе премию в 300 млн?

Петухов в тени » Байденгейта »

Впрочем, чему удивляться. В АФК «Система» управляющие партнеры и независимые директора — настоящая «Лига выдающихся джентльменов». Чего стоит только недавнее устройство туда в качестве управляющего партнера бывшего руководителя АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонида Петухова.

Последний занимал государственный пост до осени 2020 года, когда в АНО нагрянули с обысками силовики. Об этом писали «Известия» . При этом причины обысков до сих пор покрыты туманом. В пресс-службе вице-премьера России, полпреда Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, как и в Минвостокразвития, комментировать это отказались наотрез.

Но этого мало — вскоре после обысков стало известно, что агентство упраздняют вовсе. Видимо, хвостов стало столько, что чистить их уже не было возможности, и их решили отрубить. Соответственно, самого Петухова вывели из-под удара.

При этом в августе, менее, чем за месяц до обысков, ФСБ задержала управляющего директора одного из обособленных подразделений АНО АПИ. Якобы за взятку. Его имя не называлось. Об этом писали «Вести Приморья» .

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Теперь становится ясно, что это задержание могло быть частью более крупной операции. Но как вообще Петухов попал на государственную службу? По протекции Трутнева? В таком случае, вице-премьер должен был знать о том, что господин Петухов долгие годы учился и работал в США.

Причем работал не с кем-нибудь, а Петухов трудился в крайне одиозной американской консалтинговой организации McKinsey & Company. Её считают одним из главных апологетов апологетом проведения в жизнь государственных доктрин США в глобальной экономике и сопутствующего им силового насаждения «демократии». Об этом писал «Блокнот» .

Позже McKinsey участвовало в проектах АНО АПИ на Дальнем Востоке. Соответственно, поползли слухи, что Петухов и вовсе мог быть завербован американской разведкой. Но все это меркнет на фоне того, чего Петухов, вероятно, хотел бы в своей биографии скрыть. А именно — труды на руководящей должности в печально-известной украинской нефтегазовой компании «Бурисма».

Не так давно в сеть попали записи приватного телефонного разговора людей, чьи голоса очень похожи на нынешнего президента США Джо Байдена (тогда — вице-президент) и украинского политика, тогда — президента Украины Петра Порошенко.

Из неё можно сделать вывод, что при президенте Порошенко из Украины через «углеводородный» холдинга «Бурисма», где в совете директоров заседал сын Джо Байдена Хантер, воровались десятки миллионов долларов. Республиканские противники Байдена еще тогда успели окрестить этот скандал «Байденгейтом». Об этом сообщало украинское издание «Страна» .

Леонид Петухов не долго искал работу после расформирования АНО АПИ

Но и этого мало. Поговаривают, что Петухов имел прочные связи со структурами одиозного украинского олигарха Игоря Коломойского. Того самого, который финансировал украинские добробаты — объединения радикалов, проливших немало крови мирных людей во время конфликта на востоке Украины.

Как следует из опубликованных плёнок разговоров мужчин с голосами, похожими Джо Байдена и Петра Порошенко, деньги «Бурисмы» могли выводиться на Запад по фейковым контрактам и там оседали на счетах «Бурисмы» в латвийской «дочке» принадлежащего Коломойскому «Приватбанка».

Правда это, или нет — должен бы установить суд, с которым на Украине под американским протекторатом всё плохо. Но, похоже, ничего из этого Евтушенкова не смущает.

Урал в тени «Башнефти»

Складывается впечатление, что Евтушенков был бы не против собрать под своим крылом целый конгломерат управленцев, к которым были, или же могли возникнуть вопросы правоохранителей. Впрочем, ничего удивительного. Вокруг него и дел системы тоже ходит много слухов. Чего стоит только приватизация «Башнефти», доставшаяся АФК «Система» буквально за копейки.

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Процессом со стороны «Башнефти» тогда заправлял её глава, Урал Рахимов. Он же — сын первого Президента Башкортостана Муртазы Рахимова. До сих пор многие считают, что продажа стала результатом «договорняка» между Евтушенковым и семьей Рахимовых, в результате которых последняя могла получить нехилые отступные.

В октябре 2014 года Арбитражный суд Москвы установил, что приватизация «Башнефти» была проведена с нарушениями, и постановил истребовать акции нефтяной компании у «Системы». В декабре АФК передала «Башнефть» государству, а в феврале 2015 года через суд взыскала 70,7 млрд рублей с «Урал-Инвеста» — продавца актива, структуры, близкой к Рахимову.

В марте стороны заключили мировое соглашение: «Урал-Инвест» выплатил «Системе» 46,5 млрд рублей, а та обязалась вложить 4,6 млрд рублей из полученных средств в благотворительные проекты фонда «Урал» (владеет 100% «Урал-Инвеста»).

Сейчас Рахимова заочно обвиняют в присвоении или растрате денег и отмывании средств (ст.160 и ст.174.1 УК), он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс» . И проходит он как раз по делу о незаконной приватизации «Башнефти». Россия добивается его выдачи. В феврале прошла информация, что Рахимова задержали в Вене, но его представители это опровергли.

Урал Рахимов вовремя «упорхнул» за границу?

Похоже то, что Рахимова не поймали — отличные новости для Евтушенкова, который итак понес огромные финансовые и репутационные потери из-за ситуации с «Башнефтью». Но Рахимов — не единственный, кого могли бы призвать к ответу. В той же АФК «Система» на должности независимого директора трудится такой замечательный персонаж российской истории, как Анатолий Чубайс.

Последнего многие считают виновником провальных реформ середины 90-х годов. Разумеется, никаких претензий органов к Чубайсу нет — в том числе и по его работе в «Роснано». Но репутацию никуда не денешь, а для нас же интересно, что Евтушенков, словно пылесос, «засасывает» в свою орбиту таких вот неоднозначных личностей.

Говорят, подобное притягивается к подобному. Не знаем, насколько человеческие и деловые качестве названных нами лиц соотносятся с качествами самого Владимира Евтушенкова. Но команда у него и правда подбирается «знатная». Ждать новых скандалов и уголовных дел?

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