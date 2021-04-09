Чому жінкам потрібно мінімізувати споживання картоплі, кукурудзи та зеленого горошку

Багаті вітамінами і мінералами, а також необхідною нашому організму клітковиною, овочі, як в сирому, так і в приготовленому вигляді, вважаються одним з найбільш корисних компонентів харчування. Однак, ні в якій мірі не заперечуючи значущості овочів в повсякденному раціоні, необхідно враховувати, що навіть вони здатні завдати шкоди здоров’ю, якщо вживати їх надмірно або бездумно підходити до їх вибору.

Овочі як загроза фігурі

Згідно з “тарілкою здорового харчування”, розробленою експертами Гарвардської школи, різноманітні овочі та фрукти повинні становити половину кожної порції їжі. Але чи всі овочі несуть тільки користь? У 2017 році вченими Гарварда були опубліковані результати масштабного дослідження, в яких наводився перелік овочевих культур, що сприяють утворенню зайвої ваги і не рекомендованих людям, які мають до неї схильність. Так, наприклад, з овочів, що входять в «тарілку здорового харчування», виключається картопля через її негативний вплив на рівень цукру в крові і підвищений вміст крохмалю.

Ще більшої шкоди фігурі, вважають вчені, може завдати кукурудза, яка серед овочів є лідером по калорійності: 110 калорій на 100 грамів. В ході дослідження, учасники, регулярно вживали кукурудзу, поправлялися в середньому на два кілограми за рік, адже при такому ж раціоні, але без кукурудзи, вага учасників, в основному, не змінювалася. Третє місце в списку найбільш калорійних овочів після кукурудзи і картоплі зайняв зелений горошок.

Важливо відзначити, що дослідники радять лише обмежити кількість цих овочів в раціоні, а ось повністю відмовлятися від їх вживання не рекомендують: в них міститься маса корисних поживних речовин і мікроелементів.

Нітрати і пестициди

Крім калорій і крохмалю, овочі, при порушенні технології удобрення і вирощування, можуть нести в собі ще більшу небезпеку у вигляді підвищеної концентрації небезпечних токсичних речовин: нітратів і пестицидів. Нітрати являють собою сполуки азотної кислоти, які присутні в будь-якому живому організмі, однак при надмірному накопиченні надають токсичну дію. Пестицидами ж називаються отрутохімікати, використовувані в сільському господарстві для боротьби зі шкідниками, бур’янами і хворобами рослин. Результатом підвищеного вмісту нітратів і пестицидів стає підрив імунітету, зростання ризику онкологічних захворювань, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, а кількість смертельних випадків отруєння пестицидами, згідно з доповіддю експертів ООН 2017 року, становить 200 тисяч на рік. А для жінок, згідно з тим же дослідженням, пестициди небезпечні ще й тим, що можуть спровокувати безпліддя, скоротити термін вагітності і негативним чином позначитися на розвитку майбутньої дитини.

Оскільки основна маса нітратів надходить в наш організм при споживанні овочів, при їх виборі варто враховувати, що максимальне накопичення нітратів відбувається в період дозрівання. З цієї причини краще утриматися від покупки недостиглих кабачків, баклажанів, картоплі — вони можуть містити нітратів більше, ніж овочі, які досягли нормальної збиральної зрілості. Перше місце за вмістом нітратів займають зелені овочі: ревінь, шпинат, щавель, кріп, салат, петрушка. Друге місце посідає буряк. Третє місце ділять морква і капуста, яка концентрує шкідливі речовини в качані і товстих черешках листя. Що ж стосується пестицидів, за даними робочої групи з охорони навколишнього середовища (EWG), до списку овочів, найбільш схильних до забруднення ними, входять селера, шпинат, солодкий перець, помідори і огірки.

Інші побічні ефекти

Крім перерахованих вище, овочі можуть таїти собі і інші небезпеки. Так, наприклад, фахівці не рекомендують вживати в їжу зелену картоплю і перезрілі баклажани через отруйну речовину соланін, яка в них накопичується, і може викликати нудоту і діарею. Обдумано варто підходити і до зберігання квасолі: якщо вона лежить занадто довго, в ній нерідко заводиться пліснявий грибок, який не можна визначити ні за смаком, ні за запахом продукту. Свої обмеження на вживання овочів вводяться і в разі конкретних захворювань. Наприклад, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту лікарі рекомендують з обережністю ставитися до кукурудзи і редьки.

Розум понад усе

Вчені рекомендують: щоб отримати від овочів необхідну користь і мінімізувати можливу шкоду, краще купувати органічно чисті продукти і надавати перевагу сезонним культурам. Дотримання простих правил вибору і зберігання овочів, а також розумне їх вживання — запорука вашого здоров’я.