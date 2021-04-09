Стеснительная реновация. Как насосы Siemens и Grundfos оказались в Крыму

В сюжете российского гостелеканала, посвященного открытию станции водоснабжения Симферополя, зрители разглядели оборудование западных компаний.

Поставки такой техники запрещены решением Совета Европы сразу после аннексии Крыма. Scanner Project выяснил, кто установил насосы Siemens и Grundfos на контролируемом Россией полуострове.

«Давайте, запускайте насосную станцию! Огонь!» — скомандовал Сергей Аксенов, глава аннексированного Крыма. Церемония показательного запуска нового Бештерек-Зуйского водовода прошла 18 марта, в седьмую годовщину вооруженного захвата полуострова.

По съемкам видно, что работы на объекте далеки от завершения, но открытие водовода не могли не приурочить к дате — в традициях, укоренившихся еще в советское время.

Жесточайший дефицит пресной воды — одна из главных проблем полуострова. До аннексии она решалась с помощью Северо-Крымского канала, берущего начало на материковой Украине, но с приходом российских войск он был перекрыт.

Вопрос с водой в Крыму решался на уровне правительства, ответственным стал вице-премьер Марат Хуснуллин, до января 2020 года этот чиновник был заместителем Сергея Собянина — отвечал за московский стройкомплекс.

Хуснуллин регулярно приезжал в Крым с инспекциями. Местные и федеральные телеканалы неоднократно показывали, как он проверяет строительство Бештерек-Зуйского водовода: проект по масштабам сравнивали с Крымским мостом, при этом подчеркивали, что для бурения шести артезианских скважин, сооружения насосной станции и водовода до Симферополя используется российское оборудование.

Но в сюжете ВГТРК о запуске станции видно, что на станции установлены насосные системы немецкой Siemens и датской Grundfos. В 2019 году эти компании заключили партнерство «для решения глобальных водных проблем».

Поставки таких насосов в числе прочего оборудования в Крым европейским компания запрещены постановлением Совета Европы №692/2014. Решение об ограничительных мерах в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя принято 23 июня 2014 года.

Официально проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы объекта «Бештерек-Зуйский водозабор» вела московская компания ООО «Современные системы реновации». Два госконтракта на общую сумму 1,5 млрд рублей были заключены в феврале 2021 году, но фактически работы начались раньше — в октябре 2020-го.

«Современные системы реновации» с июня 2020 года на 70% принадлежат Михаилу Буренко — руководителю журнала «Полимерные трубы». Учредитель издания — группа компаний «Полипластик». Еще 30% владеет Лев Гориловский, президент этой группы компаний. Последний лично участвовал в запуске водовода.

Лев Гориловский — сын Мирона Гориловского, генерального директора и одного из создателей ГК «Полипластик», очень крупного игрока на рынке пластиковых труб. Группа компаний владеет 13 заводами по производству пластиковых труб в России, тремя в Беларуси и одним в Казахстане.

Еще в 2008 году мэр Москвы Юрий Лужков поручил московским структурам ЖКХ перейти при ремонте и замене коммуникаций со стальных труб на полимерные как более долговечные. Это решение значительно увеличило объемы государственного заказа для «Полипластика».

Но для выполнения госконтракта на строительство объекта в Крыму группа компаний использовала отдельное юрлицо. Причина проста: владение «Полипластиком» оформлено через кипрские компании Radius Systems Holdings Ltd и APG Polyplastic Group Ltd и попадание ГК под европейские санкции может серьезно навредить бизнесу.

«Полипластик» производит полимерные трубы, но для монтажа систем компания активно закупает фитинги и насосное оборудование, в том числе в Европе. По данным таможенных деклараций, среди поставщиков группы компаний есть испанская Belgicast Internacional, S.L, нидерландская Sabic Europe B.V., австрийская Borealis AB, немецкая Simona AG, а также швейцарская GF Piping Systems.

У «Полипластика» есть собственные производства за пределами России, в том числе в Китае, Великобритании и Латвии, торговые представительства в других странах, в том числе в Украине. Европейские компании владельцы «Полипластика» контролируют через британскую Radius Group Holdings Ltd.

Годовой отчет компании Radius Group Holdings Ltd из Британского коммерческого реестра

Совладельцы и руководители «Полипластика» Мирон Гориловский и Валентин Буяновский, по данным британского коммерческого реестра, являются резидентами Великобритании.

В 2016 году в интервью профильному изданию Мирон Гориловский говорил о крымском объекте так: «Никаких крупных проектов не планируется, за исключением, возможно, системы водоснабжения в Крыму. Неизвестно, будет ли государство финансировать ранее озвученные программы».

В сюжете крымского ВГТРК, оператор показал не только насосы европейских компаний, но и пластиковые емкости, произведенные на одном из заводов ГК «Полипластик».

После аннексии Крым столкнулся не только с дефицитом воды, но и с отключением электроэнергии. В решении этого кризиса также применялось оборудование Siemens, причем куда более сложное, чем насосы для воды. На полуострове установили газотурбинные установки большой мощности. Это штучный товар, поэтому, чтобы ввезти их в обход санкций, российская сторона соврала, что оборудование установят в Тамани, на противоположном берегу Керченского пролива. Siemens в эти заверения с готовностью поверил.

Санкционный режим в отношении Крыма со стороны стран Европейского союза и США действует 7 лет, но неизвестно ни об одном официальном расследовании нарушения санкций. В 2019 году Scanner project совместно с телеканалом «Настоящее время» опубликовали исследование «Крымский архив», зафиксировав деятельность десятков западных компаний, нарушающих санкции.