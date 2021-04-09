Заповедная приватизация: почему прокуроры не хотят искать коррупцию в «Лосином острове»

Нацпарк “Лосиный остров” продолжает обрастать скандалами. Жители Балашихи обнаружили на его территории участок, принадлежащий частному лицу, на котором вырубили деревья и вырыли котлован — то ли под автомойку, то ли под заправку.

Стройку правоохранители остановили, но проверять законность приватизации особо охраняемых природных территорий и наличие в этой истории коррупционной составляющей никто не хочет: обращения активистов, желающих добиться возвращения земель национальному парку, одинаково отфутболивают и в столичном, и в подмосковном надзорных ведомствах.

В начале марта деятельность руководства ФГБУ “Национальный парк “Лосиный остров”” заинтересовала генпрокурора Игоря Краснова. Как писало ПАСМИ, глава надзорного ведомства поручил прокурору Московской области Сергею Забатурину провести проверку информации о возможном факте браконьерства на особо охраняемой природной территории. Поводом стала гибель свыше полутора десятков благородных оленей. Сообщалось, что к ЧП могут быть причастны некие высокопоставленные чиновники, якобы устроившие развлечение со стрельбой в День защитника Отечества.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники надзора выявили признаки преступления по ст. 286 УК РФ в действиях заместителя директора ФГБУ “Национальный парк Лосиный остров” Рустама Якубова по охране — Андрея Твердохлеба, но не стали ни направлять материалы проверки для возбуждения уголовного дела, ни копать глубже, пытаясь выяснить, что же произошло в Лосином острове в февральские праздничные дни. По данным источника ПАСМИ, причиной такой паузы стали опасения того, что сотрудники “Лосиного острова” могут рассказать правоохранителям слишком много как об обстоятельствах гибели оленей, так и о других нарушениях в нацпарке.

Теперь же выяснилось, что возможным фактом отстрела редких животных и скандальными историями с передачей земель национального парка под жилую застройку эти нарушения не ограничиваются. После публикаций ПАСМИ, посвященных Лосиному острову, в рубрику “Сообщить о коррупции” написали жители города Балашиха, обнаружившие незаконную стройку на землях, входящих в границы национального парка. Они более полугода пытаются выяснить, как эти земли, относящиеся к особо охраняемым природным территориям, перешли в частные руки, и кто выдал разрешение на строительство объектов придорожного сервиса. Среди тех, кто не спешит реагировать на обращения граждан, оказались и подчиненные Сергея Забатурина, и их московские коллеги из ведомства Дениса Попова.

Автомойка вместо леса

Как рассказал ПАСМИ представитель инициативной группы граждан Марк Григулецкий, незаконное строительство жители микрорайона Янтарный подмосковной Балашихи обнаружили в августе прошлого года в непосредственной близости к своему дому по улице Кольцевая. Участок, явно находящийся в границах нацпарка “Лосиный остров”, обнесли забором, вырубили деревья и начали копать котлован.

Жильцы обратились к руководству нацпарка, и вскоре на место выехали представители полиции и природоохранной прокуратуры. Нарушения были зафиксированы, стройка остановлена, правда, никакой рекультивации за это время не проводилось.

Между тем, выяснилось, что земля, на которой велось активное строительство, с 22 октября 2015 года не является федеральной собственностью, а принадлежит физическому лицу — Климовой Елене Васильевне.

Более того, участок, ранее входивший в категорию “Земли особо охраняемых территорий и объектов”, теперь относится к “Землям населенных пунктов”. Что касается разрешенного использования этих земель, то это, во-первых, “садово-огородные цели”, а во-вторых, — “объекты придорожного сервиса”.

А 14 июля 2020 года, менее чем за месяц до начала активной деятельности на участке, Елена Климова передала землю в безвозмездное пользование некоему Савельеву Павлу Юрьевичу. Как следует из договора, имеющегося в распоряжении редакции, земля передается “с правом возведения хозяйственных построек и легко возводимых конструкций, не требующих разрешения на строительство”. Правда, судя по площади и глубине котлована, который зафиксировали на участке, о подобных постройках речи не идет.

По словам Марка Григулецкого, очень похоже, что яма предназначена для какого-то подземного резервуара, что говорит в пользу неподтвержденной информации о том, что на участке якобы планировали возвести автомойку и АЗС.

Тайная сделка

Нет сомнений, что строительство и эксплуатация подобных объектов нанесет непоправимый вред санитарно-экологической обстановке, и речь идет не только о нацпарке “Лосиный остров”: дело в том, что участок находится в непосредственной близости (по данным «Мосводоканала», — 88 метров) от насосной станции Восточного водопроводного канала, который является одним из основных источников питьевой воды для жителей столицы.

При этом жители Балашихи справедливо опасаются, что пока участок находится в частных руках, стройка может возобновиться в любой момент. В связи с этим граждане обращались в различные инстанции, но им не удалось не только изменить ситуацию, но и выяснить, каким образом земли национального парка были переданы физическому лицу.

Так муниципальные власти городского округа Балашиха на обращение общественников ответили, что “администрацией данных земельный участок в собственность не предоставлялся”. “Администрацией разрешение на вырубку зеленых насаждений и ордер на проведение земляных работ не выдавались, работы не согласовывались. Сведения о выданном разрешении на строительство объекта капитального строительства на вышеуказанном участке отсутствуют”, — также отмечается в письме за подписью первого замглавы городского округа Сергея Лукичева.













Не оказалось информации о выданном разрешении на строительство и в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Там пояснили, что согласно генеральному плану городского округа Балашиха указанные земли относятся к зоне, предназначенной для ведения садового и дачного хозяйства. При этом, согласно тому же генплану, участок расположен в границах ООПТ федерального значения “Национальный парк «Лосиный остров»”.











В ответах руководителей самого нацпарка о “потерянном” участке нет ни слова. Там говорится лишь о незаконности проведения рубок на заповедных территориях и о том, что владельцы участка привлечены к административной ответственности. “Дополнительно сообщаем, что по данному факту учреждением подано заявление в МУ МВД России “Балашихинское” для принятия решения о возбуждении уголовного дела”, — отмечает директор ФГБУ Рустам Якубов.

Надзорный круговорот

Вторым этапом борьбы за возвращение “Лосиному острову” сомнительным образом приватизированного участка земли стали обращения в надзорные органы различного уровня. Первой стала городская прокуратура Балашихи. По словам Марка Григулецкого, после целой серии отписок в декабре 2020 года ему удалось попасть на личный прием к прокурору Никите Брыкину и передать ему обращение с просьбой “инициировать прокурорскую проверку законности приватизации земель нацпарка “Лосиный остров”” для исключения “возможной коррупционной составляющей”.

Но это обращение было перенаправлено в Межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области, откуда ответа представителю инициативной группы жителей Балашихи получить так и не удалось. Не помогло и прямое обращение к подмосковному природоохранному прокурору — в установленные сроки Александр Благородов, который тогда занимал этот пост, на него не ответил.

В марте с жалобой на действия балашихинского и природоохранного прокуроров Марк Григулецкий обратился к главе надзора Московской области Сергею Забатурину. В своем письме он просил взять под контроль вопрос о проверке законности передачи участка в частную собственность.

Но областной надзор перенаправил обращение тем, на кого поступила жалоба — прокурору Балашихи Никите Брыкину и новому подмосковному природоохранному прокурору Сергею Дурневу.

Первый, в свою очередь переслал обращение в администрацию Балашихи, а второй — в традициях своего предшественника — заявителям не ответил.

Параллельно балашихинские активисты решили попытать счастья и в прокуратуре Москвы. Как пояснил Марк Григулецкий, была надежда, что столичный надзор заинтересует бесконтрольная раздача федеральных земель и незаконная стройка возле стратегического объекта — источника питьевой воды для москвичей.

Коллективное обращение прокурору Москвы Денису Попову жители микрорайона Янтарный направили 22 марта. “Убедительно просим вас инициировать проверку законности передачи земли национального парка «Лосиный остров» в частную собственность физическому лицу, оказать содействие в пресечении возможной коррупционной составляющей данного вопроса и помочь вернуть земельный участок в собственность национального парка”, — говорилось в письме.

Но в столичной прокуратуре заниматься этими вопросами отказались. Ответ активистам пришел в конце марта, но не от подчиненных Дениса Попова, а от прокуратуры ВАО Москвы. В нем сообщалось, что обращение перенаправлено межрайонному прородоохранному прокурору Москвы Марату Дураеву, а тот, в свою очредь, переслал его своему подмосковному коллеге Сергею Дурневу. От него ответа пока нет.













Правда, 5 апреля Марк Григулецкий получил очередную отписку из надзора Балашихи. Там сообщается, что обращение передано в городскую администрацию, которая, напомним, еще в августе сообщала, что не предоставляла злополучный земельный участок в собственность.

Редакция ПАСМИ направила журналистский запрос в прокуратуру Московской области с целью выяснить, проводилась ли проверка законности приватизации участка, принадлежавшего нацпарку “Лосиный остров”. Также мы обратились в подмосковное управление Росреестра с вопросом, на каком основании данная земля была передана физическому лицу и изменено ее разрешенное использование. Еще один запрос ушел в МУ МВД “Балашихинское”, он касается процессуального решения по заявлению о возбуждении уголовного дела, которое было подано руководством “Лосиного острова”.

pasmi.ru