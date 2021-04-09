Дружина принца Чарльза Камілла з’явилася на офіційному заході в пухнастих тапочках (фото)

Дружина принца Уельського Чарльза з’явилася на сольному офіційному заході в несподіваному вигляді. Як пише видання People, 73-річна герцогиня Корнуольська Камілла відвідала одну з лондонських мечетей в домашніх пухнастих тапочках, прикрашених бантиками зі стразами вартістю 34 долари. Спочатку Камілла прибула в чоботях на високих підборах, але потім пов’язала голову шарфом і змінила взуття, дотримуючись правил відвідування культової споруди мусульман. Герцогиня зустрілася з представниками мусульманської спільноти, щоб з’ясувати, як вони справляються з проблемами, викликаними пандемією ковіда.

Раніше в тапочках, піжамі і халаті на людях з’являвся старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон принц Джордж. У 2016 році майбутній король Великобританії в такому вигляді вийшов зустрітися з президентом США Бараком Обамою і його дружиною Мішель, які приїхали ввечері в Кенсінгтонський палац в рамках свого офіційного візиту в Лондоні. Маленькому принцу вже належало спати, проте він вирішив познайомитися з гостями.

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