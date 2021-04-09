Васильев «накрывает» Вятку Гозманом

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Кировской области , одну из крупнейших в центре Перми свободных площадок примерно за 200 млн рублей у ГК «Продо» выкупил кировский агрохолдинг «Дороничи» Константина Гозмана. Последний также трудится депутатом заксобрания Кировской области и считается чуть ли не «реальным хозяином» региона — поговаривают, он находится в хороших отношениях с местными властями, особенно с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Однако одного региона, ему, видать, оказалось мало, и он решил распространить свое влияние на другие субъекты Приволжского федерального округа.

«Дороничи» — крупнейший агропромышленный холдинг в Кировской области (занимает 70% рынка), который на 68% контролируется бизнесменом Константином Гозманом. В Пермском крае господин Гозман с 2019 года владеет сельхозкооперативом «Славный», соз­данного пермским аграрием-бизнесменом Владимиром Жбановым, а также является совладельцем кировской группы строительных предприятий «Железно». Сделка по покупке пермской площадки была совершена в интересах этого застройщика. Выходит, что теперь Гозман решил закрепиться и в Прикамье.

Кировский девелопер несколько лет назад начал активную экспансию в регионах: согласно «Руспрофайлу» , у Гозмана также имеются активы в Удмуртии и Ульяновской области. Кроме того, он может «кормиться» и во Владимирской области через своего давнего приятеля Михаила Зыкина. В частности, телефонный номер компании Зыкина «Здоровое питание» совпадает с офисом «Мясного дворика», где Гозман является совладельцем. Артём Плехов, который руководил бизнесом Зыкина во Владимире, был председателем сельхозкооператива «Немский», который связан с корпорацией «Дороничи» Гозмана.

Кстати, как утверждал Life , кировский бизнесмен Гозман является дальним родственником политика Леонида Яковлевича Гозмана, который был советником Анатолия Чубайса, когда тот руководил президентской администрацией и занимал пост первого заместителя председателя Правительства России. Гозман работал также советником Егора Гайдара. Возможно ли, что своим бизнес-успехам вятский коммерсант обязан влиятельному родственнику?

В свое время Леонид Гозман вместе с Никитой Белых руководили либеральной партией «Союз правых сил». На съезде партии в 2005-м председателем политсовета избирали 29-летнего Никиту Белых, который тогда являлся вице-губернатором Пермской области, его заместителем — Леонида Гозмана. К слову, поговаривают, что с ныне сидящим за взяточничество Белых был дружен и Константин Розман.

Запутанные «сети»

Константин Гозман — весьма успешный коммерсант: «Форбс» в своем рейтинге самых богатых госслужащих поставил его на 66 строчку с доходом в 240 млн рублей. При этом структура бизнеса предпринимателя весьма запутана. Предприятия банкротятся, поглощаются, переоформляются на лиц, которых недоброжелатели считают всего лишь номиналами. Часто такую схему владения применяют для того, чтобы запрятать «концы».

Как утверждалось на сайте пресс-службы кировского отделения КПРФ , основные черты бизнеса Гозмана – это огромные преференции от государства в виде прямых субсидий, налоговых льгот и льготных кредитов, а также огромная закредитованность. Только за последние 3 года компании холдинга Дороничи получили более 2 млрд рублей государственной поддержки. Мол, благодаря прямой поддержке министра сельского хозяйства Кировской области Котлячкова, агрохолдингу «Дороничи» создаются «особые» условия и предприятие получает миллиардные кредиты всего под 1-7 % годовых. При том Котлячков, якобы, оказывал такую «поддержку» на возмездной основе — бизнесмен мог давать деньги как самому министру, так и помогать его сыну через аппарат полномочного представителя в ПФО.

При этом на его особое положение даже указывал депутат областного ЗакСа Сергей Мамаев. Как писал «На Вятке» , во время пленарного заседания ОЗС Мамаев заявил, что на поддержку села ежегодно выделяется около 2,5 млрд рублей, однако деньгами могут воспользоваться лишь немногие. В качестве примера он привел агрохолдинг «Дороничи», которому, по его словам, достался аж 1 млрд рублей. В ответ на это Гозман отметил, что Мамаев обрушился на него с критикой после того, как бизнесмен отказал ему в финансовой поддержке. На этом конфликт не исчерпал себя. Депутаты продолжили выяснение отношений в перерыве в коридоре — перепалка даже чуть не закончилась драка. Однако на этом дело, кажется, и остановилось — никто не заинтересовался подробностями бюджетных «вливаний» в бизнес Гозмана.

В таком случае неудивительно, что Гозман весьма успешен на ниве господрядов. Так, у его «КМК» заказов на 810 млн рублей. Вот только куда они делись — непонятно: предприятие имеет выручку в 991 млн рублей, а убытков на 13 млн. Все это может говорить о том, что деньги из фирмы банально выводятся. И подобную историю (обилие подрядов и финансовые «минуса») мы видим в доброй части компаний Гозмана, коих у него, согласно «Руспрофайлу» , имеется 28.

Гозман «долетался»

Недоброжелатели высказывали предположение, что средства из фирм Дороничева могли идти на материальную поддержку политиков Вятки. Как утверждалось на сайте пресс-службы кировского отделения КПРФ , якобы он также может продвигать подконтрольных депутатов в законодательное собрание региона и думу города Кирова, а также лоббировать «своих» людей на ключевые посты в органах исполнительной власти, а также правоохранительных и надзорных органах.

На федеральном уровне имя Константина Гозмана прозвучало после скандала с его бывшим личным пилотом Николаем Виненко, на которого завели уголовное дело по обвинении в хищении 16 млн рублей. При этом Виненко считает, что дело в его отношении сфабриковано. Как писал «Блокнот» , пилота есть имеются все документы, подтверждающие его невиновность, однако, по словам обвиняемого, следствие не принимает их. Более того, сотрудники ОБЭП незаконно проникли к нему в дом и вели несанкционированную съемку.

По словам Виненко, все началось с того, что он уволился из фирмы Константина Гозмана АО Агрофирма «Дороничи». Его не устраивало отношение начальства: например, его заставляли совершать вылеты в нелетное время, что небезопасно и, в общем-то, незаконно. Более того, якобы Гозман использовал транспортное средство для своих нужд, как «вертолетное такси», а деньги на оплату топлива выделялись из бюджета, как дотации в сельское хозяйство. Что сказать, ловко придумали!

«На меня и моих близких родственников продолжается всяческое давление. Из моих родственников в других городах пытаются выбить показания – заставляют сказать ту информацию, которая им более интересна. Пытаются провести обыски, не предоставляя протокол осмотра или обыска, при просьбе родственников о предоставлении документов не предоставляют ничего, кроме удостоверения личности, фотографировать никакие протоколы допроса и осмотра не дают. То есть сотрудники УМВД по городу Кирову всячески не дают никак знакомиться с материалами дела. «, — цитировал слова Виненко «Наблюдатель» .

Летчик отмечал, что во время его работы он чаще всего перевозил друзей и членов семьи Гозмана. В этом списке председатель Заксобрания Владимир Быков, заместитель губернатора Андрей Плитко, которые в данный момент находятся под следствием. Также одним из частых пассажиров был посол Словакии Пётр Припутен. Дескать, на борту появлялся и губернатор Игорь Васильев. Если это действительно так, то у Гозмана в реальности могут иметься причины чувствовать себя чуть ли не безнаказанным в Вятке.

И супругу «не обидел»

Слухи о том, что Гозман может работать под «защитой» Васильева окрепли после того, как стало известно о бизнесе супруги губернатора. Лилия Валентиновна Васильевна, согласно «Руспрофайлу» , значится в учредителях сочинского ресторана «Ла Террацца» и московского «Фортуна-М», работающего в сфере ресторанного бизнеса. Однако это могут быть не единственные подконтрольные ей предприятия

В 2017 году стало известно, что в Кировскую область планирует зайти крупный федеральный ресторанный и пивной оператор, который только на территории Москвы владеет десятком ресторанов и баров, где очень любят отдыхать представители золотой молодежи столицы. Как утверждалось на сайте пресс-службы кировского отделения КПРФ , некогда Дилия Васильева числилась учредителем ООО «Вита», которым сейчас владеет Кудрявцева Галина Валерьевна, а руководит Кудрявцева Ирина Валерьевна. Так, вот у последней имеется 25 ресторанных фирм, которые владеют такими известными в определенных столичных кругах заведениями как Зотман, Хаггис, Мики-Мики.

Получается, за ними может стоять госпожа Васильева? В таком случае, развернуться в ресторанном бизнесе ей мог помочь Гозман, которому приписывают связи чуть ли не на самом высоком уровне через Леонида Гозмана.

И тут стоит вспомнить, что слухачи называют Гозмана «реальным хозяином» Кировской области, который может быть «повязан» с ключевыми политиками как нынешней команды губернатора, так и его предшественников. Разговоры о том, что он находится на особом положении, подтверждаются его бизнес-успехами — как-никак, а не каждый имеет достаточно денег, чтобы иметь личного летчика, и вместо такси использовать вертолет!

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