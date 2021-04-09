«Андрей направил в мою сторону маленький автомат»

Летом 2020 года в ОАЭ по запросу России был задержан Ахмеда Хамидова — лидер преступной группы, члены которой выдавали себя за сотрудников Кремля, договорились с VIP-клиентами о продаже должностей или крупных контрактов, а потом занималась организацией убийств по всему миру.

Однако в России Хамидов так и не оказался. Он сумел порешать все вопросы в Эмиратах и оказался на свободе. В распоряжении Rucriminal.info есть материалы дела ОПГ «решальщиков-киллеров» и мы будем публиковать их частями. Начнем с эпизода, когда бизнесмен и бывший депутат Госдумы Михаил Слипенчук через решальщиков попытался организовать выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу. Через свою знакомую Татьяну Бальзамову он заложил в банковскую ячейку 20 млн евро, которые решальщики должны были получить после подписания контракта. Однако, они сумели забрать деньги, а Бальзамову попытались убить в Украине. Разводил ее на деньги правая рука Хамидова Михаил Коряк. А организовывал нападение на Бальзамову сам Хамидов.

Вот, как все описала в своем заявлении на имя председателя СКР Александра Бастрыкина сама Бальзамова. С этого заявления, которое публикует Rucriminal.info и началось расследование в отношении решал.

«Настоящим хочу заявить о том, что в отношении меня группой лиц были совершены тяжкие преступления, в том числе. хищение крупной суммы денежных средств и последующее покушение на мое убийство и убийство моей знакомой, совершение в отношении меня грабежа с нанесением мне значительного ущерба. Преступления были совершены при следующих обстоятельствах.

Я являюсь предпринимателем и владельцем акций и долей различных коммерческих компаний. Одним из основных видов моей профессиональной предпринимательской деятельности является осyществление коммерческих сделок по нефте-и газо-продукции. В конце октября 2010 года моя знакомая Позднова Наталья Владимировна познакомила меня со своим гражданским мужем, которым оказался Михаил Юрьевич Коряк. У Коряка М.Ю. и Позднова Н.В. имеются двое общих несовершеннолетних детей.

Целью моего знакомства и сотрудничества с Коряком М.Ю. было заключение контракта на поставку на Украину и через территорию Украины в страны Европы продукцию «ГазПромНефть». При знакомстве Коряк М.Ю. представился, как лицо, тесно связанное с газовой отраслью Украины и сотрудничающее с высокопоставленными чиновниками указанной отрасли. Коряк М.Ю. взял на себя обязательства по организации подписания контракта между соответствующими Российскими и уполномоченными Украинскими организациями, который предусматривал бы значительные объёмы поставки газа конечным потребителям Украины и в Европу через Украину.

В качестве условия заключения контракта с Украинской стороной Коряк М.Ю. указал необходимость заложить в банковскую ячейку крупную сумму наличных денежных средств в размере 20 млн. Евро. Как я поняла со слов Коряка М.Ю., указанная сумма будет являться вознаграждением лиц, которые будут лоббировать вопрос заключения контракта с Украинской стороной. Коряк М.Ю. обязался организовать подписание контракта не позднее мая 2011 года включительно.

Hеобходимый размер денежных средств для закладки в банковскую ячейку был мне предоставлен моим деловым партнером Слипенчуком Михаилом Викторовичем на условиях займа. 09 марта 2011 rода была осуществлена закладка наличных денежных средств в размере 20 млн. Евро в банковскую ячейку в отделении Сбербанка России, который находится по адресу: г. Москва Гоголевский бульвар 19/2. Помещение денежных средств в указанное отделение банка являлось требованием Коряка М.Ю. Оформлением аренды банковских ячеек занималось доверенное лицо Слипенчука М.В. Демешин Сергей Александрович. Aрендатором банковских по договорам аренды являлся Слипенчук МB., от имени которого договоры аренды банковских ячеек подписал Демишин С.А. на основании имеющейся у него доверенности от Слипенчука М.В. При осушествлении закладки денежных средств по требованию Коряка М.Ю. присутствовал его представитель ранее неизвестный мне мужчина, который представился Павлом Геннадьевичем.

С целью соблюдения взаимных интересов, по договоренности с Коряком М.Ю., все ключи от банковских ячеек, в которых находились денежные средства, были помещены в отдельную банковскую ячейку, aрендатором которой также являлся Слипенчук М.В. При этом, по требованию Коряки М.Ю., ключ от этой ячейки был передан на хранение его доверенному лицу Павлу Геннадьевичу. После того, как были заложены денежные средства, по инициативе Коряка М.Ю. я неоднократно вылетала в Киев для обсуждения и подписания контракта. Однако, со слов Коряка М.Ю. и eго другого представителя, называвшего себя Альберт Семенович, встреча каждый раз переносилась. В связи с тем, что вопрос заключения контракта затягивался, я обратилась с просьбой к Слипенчуку М.В. о пролонгации аренды банковских ячеек.

06 июня 20011 года мне позвонил Слипенчук М.B., который сообшил, что при оформлении Демешиным С.А. с банком договора пролонгации аренды банковских Демешиным С.А. было установлено, что 31 марта 2011 года, т.е. примерно через три недели после того, как были заложены денежные средства, неким Макаровым Павлом Геннадьевичем были вскрыты все банковские ячейки, aрендованные Слипенчуком М.В., в которых хранились ключи от банковских ячеек и где находились денежные средства. Как позднее удалось установить, в банк была предоставлена копия доверенности, якобы выданной Слипенчуком М.В. на имя Макарова П.В., на основании которой Макарову П.В. был разрешен доступ к ячейкам. По мнению Демешина СА., визуальный осмотр позволял утверждать, что подпись Слипенчука М.В. под этой доверенностью была сфальсифицирована и не соответствовала подлинной. Помимо этого, Слипенчук М.В. подтвердил мне, что никаких доверенностей с правом доступа к банковским ячейкам он никому кроме Демешина С.А не выдавал.

10 июня 2011 года я в очередной раз по просьбе, самого Коряка М.Ю. и его представителя Альберта Семеновича вылетела со своей подругой Эмилией Школяк в Киев для встречи с лицом, уполномоченными на подписание контракта.

Находясь в г.Киев мне cообщили о том, что моя встреча состоится 12 июня 2011 года. Утром 12 июня 2011 года к гостинице, в которой я проживала с Эмилией Школяк, подъехала автомашина, в которой находился другой представитель Коряка М.Ю. по имени Андрей, для того, чтобы доставить меня в загородную резиденцию представителей газовой отрасли Украины для проведения переговоров. Моя подруга Эмилия Школяк решила ехать со мной. Мы вышли из гостиницы и сели на заднее сидение в автомашину корейского производства. На переднем пассажирском сидении находился сам Андрей. На водительском сидении находился ранее незнакомый мне мужчина, которого Андрей представил, как своего водителя.

Выехав за пределы г. Киева мы свернули на указатель «Борисполь, Чернигов». Проехав еще совсем немного, я услышала металлический щелчок, похожий на передергивание оружейного затвора, но не придала этому значения. В это время я смотрела в окно. и сразу же услышала возглас Эмилии Школяк «Вы что?». Я обернулась и увидела, что Андрей направил в нашу сторону оружие, похожее на маленький автомат. Андрей сказал нам, чтобы мы не дёргались и положили телефоны на пол автомобиля, и дал команду водителю свернуть в лес. Машина свернула. Я увидела озеро и поляну, на которой были отдыхающие люди. Вместе с Эмилией Школяк нам удалось выскочить из автомашины и с криками о помощи мы побежали к людям. В машине у нас остались наши сумки с деньгами и документами. Я сразу же обратилась к людям с просьбой вызвать милицию. Через некоторое время мы увидели, как возвращается машина. Она подъехала к нам и водитель пояснил, что он был в неведении, так как его нанял Андрей, с которым он познакомился ранее, и попросил довести его и двух женщин за деньги в сторону Чернигова. Со слов водителя, наши сумки и телефон Эмилии Школяк забрал Андрей, который убежал из машины…

21 июня 2011 года комиссия в составе шести представителей Сбербанка России, и с участием представителей Слипенчука М.В. Демешина С.А., Кремермана Ю.З., Шинкоренко С.В. произвела вскрытие трех из шести банковских ячеек, в том числе банковской ячейки, в которую помещались ключи от других банковских ячеек. Было установлено, что во всех вскрытых банковских ячейках отсутствовали денежные средства и ключи от банковских ячеек. Другие три банковские ячейки не вскрывались, так как было решено обращаться в правоохранительные органы и чтобы вскрытие производилось ими.

Я расцениваю сложившуюся ситуацию, как попытку хищения группой лиц в сговоре с сотрудниками банка из банковской ячейки крупной суммы денежных средств с последующим физическим устранением меня с целью имитации моего исчезновения с похищенными мною деньгами, принадлежащими Слипенчуку М.В.

Информация, которой я обладаю на данный момент, позволяет мне с определенной уверенностью утверждать, что к указанным преступлениям самое непосредственное отношение имеет гражданин Коряк Михаил Юрьевич».

Продолжение следует

Томаш Вишневский

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