У Spotify для Android і iOS з’явився власний голосовий помічник

Розробники Spotify продовжують робити музичний сервіс привабливим для користувачів. Цього разу стало відомо про появу власного голосового помічника, за допомогою якого можна управляти відтворюваної музикою за допомогою голосових команд.

Нововведення стало доступно обмеженій кількості користувачів сервісу на пристроях під управлінням Android і iOS.

Для початку взаємодії з голосовим помічником досить сказати «Привіт, Spotify», коли додаток сервісу відкрито. За його допомогою можна здійснювати управління відтворенням, прослуховувати якісь конкретні треки і плейлисти або ж музику виконавців, які цікавлять. Це дуже зручно, оскільки для управління не потрібно постійно брати смартфон в руки, досить видати відповідну голосову команду, щоб переключитися на прослуховування чого-небудь або зупинити відтворення.

Для використання нової функції потрібно дати дозвіл Spotify на використання мікрофона пристрою. Сам же голосовий помічник можна активувати в розділі голосових взаємодій меню налаштувань програми.

Політика конфіденційності Spotify говорить про те, що сервіс зберігає записи і розшифровки голосових команд тільки після пробудження асистента за допомогою відповідної команди або натискання на кнопку голосового управління в додатку.