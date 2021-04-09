ФАС «обвинила» холода в скачке цен на бензин

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Согласно данным Росстата, с начала текущего года стоимость бензина выросла на 3,2% — это в 1,3 раза больше, чем за весь прошлый год.

ФАС считает, что в скачке цен виноваты рост экспортных цен, сезонный рост на нефтепродукты внутри страны, снижение объема предложения на торгах. Также служба отметила низкие температуры, ограничения добычи в рамках ОПЕК+, повышение стоимости нефти на фоне неизменности котировки рубля.

Ранее Минэнерго объясняло подорожание топлива инфляцией, изменчивостью оптовых цен из-за сезонности и заморозками. Еще 24 марта ФАС говорила, что предпосылок для существенного роста цен нет.

Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев сказал, что еженедельно служба докладывает Правительству РФ о ситуации на рынке топлива.

«Служба держит на контроле ситуацию в регионах, в том числе на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг, и мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был», — сказал он.

В апреле территориальное управление ФАС по Московской области отправило владельцам АЗС письма с просьбой объяснить, по какой причине произошел рост стоимости бензина и дизельного топлива с начала текущего года. В конце марта также ФАС сообщила, что поручила своим управлениям мониторить розничные цены на нефтепродукты.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS