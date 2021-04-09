Лікарка назвала небезпечні для сніданку продукти

Кава з круасаном і фастфуд названі найбільш “гіршими і марними”, що можна їсти на сніданок. Вживання швидких вуглеводів провокує інсулінову реакцію, яка може привести до цукрового діабету, вважають фахівці.

Крім круасанів і фастфуду до швидких вуглеводів відносяться банани і виноград, борошняні вироби, солодке, а також рис і картопля, повідомила лікар-нутриціолог, дієтологиня Ніна Куракіна. “З урахуванням того, що ми мали великий проміжок часу між останнім прийомом їжі і сніданком, нам це шкодить, так як відбувається великий виплеск інсуліну в кров”, – сказала фахівчиня.

Раніше ми писали, що нутриціолог розкрила, який суп має максимально благотворний вплив на організм. Фахівчиня зазначила, що рідка страва повинно мати мінімум простих вуглеводів, володіти хорошим білковим і амінокислотним складів.

Також були названі п’ять неочевидних ознак сильного стресу. Фахівці стверджують, що розпізнати стрес буває нелегко. Тому багато людей можуть жити в цьому стані багато місяців або навіть роки, ні про що не підозрюючи.

Спочатку природою було закладено, що тривалість стресу повинна бути невеликою. Він провокує організм виробляти гормони, які спонукають до активної дії: бігти або битися. Однак постійні проблеми сучасного життя призводять до хронічного напруження. Лікарі пояснили, як краще справлятися з таким станом.

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