Вора в законе выбросили в поле при выдаче его с Украины в Россию

Гражданина Украины, вора в законе Романа Когана, который до 2018 года имел российское гражданство, выбросили в поле недалеко от российской границы при выдаче его России. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

После этого мужчину задержали российские полицейские в Брянской области и отправили в СИЗО в Пятигорске. Уточняется, что в данном случае нарушен порядок выдачи преступников государству.

Известно, что ранее криминальный авторитет носил фамилию Кащаев, будучи гражданином РФ. Его задержали в Киевской области 26 марта.

Роман Кащаев был коронован в августе 2004-го. С 2017 года находился в международном розыске. Его заочно обвинили по части 4 статьи 210 («Организация преступного сообщества, совершенная лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии») УК РФ.

Кащаев был ближайшим подельником Аслана Усояна по кличке Дед Хасан до его убийства в 2013 году. По неподтвержденным данным, Рома Краснодарский был также «смотрящим за югом России» вором.