После убийства похищенной «женихом» Айзады Канатбековой жители Бишкека вышли на митинг к зданию МВД

В столице Киргизии состоялся митинг против похищений невест. Его участники призвали пресечь подобные преступления, которые нередко выливаются в убийства женщин. Именно это случилось с Айзадой Канатбековой: девушку похитил поклонник, который хотел на ней жениться, а потом ее, как и похитителя, обнаружили мертвой.

В Бишкеке прошел митинг, участники которого выступили против похищений невест и принуждения девушек к вступлению в брак. Несколько сотен человек собрались у здания МВД в столице Киргизии 8 апреля. Митингующие принесли с собой плакаты с надписями: «Преступление должно быть наказано», «Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать?» и другими лозунгами против похищения невест. Собравшиеся выкрикивали «Позор» и требовали, чтобы глава министерства внутренних дел Улан Ниязбеков ушел в отставку, а сотрудники милиции были наказаны за свое бездействие. Митинг произошел после резонансного убийства очередной «невесты» — 27-летней Айзады Канатбековой. Его участники считают, что милиция бездействует, смотря сквозь пальцы на «традицию» в виде похищения невест.

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов пообещал, что виновники трагедии понесут наказание, но попросил дать время для расследования преступления. Правда, требование митингующих до сих пор не удовлетворили: и глава МВД, и руководство ГУВД Бишкека по-прежнему остаются на своих постах.

На ситуацию отреагировал и президент Киргизии Садыр Жапаров, который прокомментировал произошедшее у себя в Facebook.

Садыр Жапаров: «Известие о похищении и гибели Айзады Канатбековой воспринял с большой горечью. Недопустимо, что в нашем обществе все еще имеют место быть подобные трагедии, когда девушек насильно заставляют вступать в брак. То, что случилось с Айзадой – это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства».

При этом похищение невест в Киргизии – это очень распространенная практика. Каждая седьмая женщина моложе 24 лет выходит замуж против собственной воли. Похищение невесты часто выливается в преступления против девушек – их насилуют или убивают, как это произошло с Айзадой Канатбековой.

Похищение и смерть

5 апреля 2021 года в семь часов утра Айзада Канатбекова была похищена в Бишкеке группой мужчин. Это произошло, когда она направлялась на работу. Преступление было запечатлено уличными камерами наблюдения, которые записали, как девушка переходила дорогу, и к ней подошел некий мужчина, схвативший ее. Канатбекова попыталась оказать сопротивление, но к похитителю на помощь подоспели еще два человека, которые втроем посадили девушку в вишневый автомобиль Honda Civic, который скрылся с места происшествия. На кадрах, сделанных камерой, хорошо просматривается номер машины. Видно и то, что за девушку не заступился никто из прохожих, как будто на их глазах не произошло ничего особенного.

Фото: Twitter / @kaktus__media

Родственники Канатбековой предположили, что устроить похищение мог ее знакомый, который хотел заставить ее выйти замуж – ранее он уже предпринимал попытки добиться расположения девушки.

Сообщение о похищении девушки поступило в милицию Бишкека в 7:30 утра. По факту случившегося было возбуждено дело по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

В 18:00 этого же дня Айзада Канатбекова вышла на связь. Девушка сообщила, что с ней все в порядке, но родные услышали, что после этого у нее отобрали телефон. Автомобиль, по данным родственников Канатбековой, был замечен камерами наблюденрия в селе Сосновка на западе Чуйской области. Тем не менее, несмотря на наличие зацепок и номера машины, ее не нашли.

7 апреля пастух из села, расположенного недалеко от Бишкека, обнаружил автомобиль, в котором были тела Канатбековой и ее похитителя. Мужчина задушил девушку, а потом покончил с собой. Как считает следствие, между ними произошел конфликт, который получил такую трагическую развязку. Один из участников похищения был задержан правоохранителями.

Резонансный эпизод

Убийство Айзады Канатбековой – далеко не первая громкая история. Три года назад подобным образом закончилось похищение студентки медколледжа Бурулай Турдаалы кызы. 27 мая девушка вышла в ларек у дома за продуктами, и в это время ее похитил 30-летний Марс Бодошев, который действовал вместе со своим другом Акматом Сеитовым. Родители Бурулай сразу же обратились в милицию, и машину с девушкой и похитителями задержали в 70 километрах от Бишкека. Всех троих доставили в отделение милиции, и прямо там Бодошев достал нож и нанес девушке несколько ранений, после чего попытался покончить с собой. Оба пострадавших сильно пострадали. Их немедленно госпитализировали, но спасти студентку не удалось. Похитителя приговорили к 20 годам колонии усиленного режима и конфискации имущества. Его соучастник получил семь лет тюрьмы.

После этого происшествия, прогремевшего на всю страну, 23 сотрудника правоохранительных органов, понесли дисциплинарную ответственность. В отношении пятерых было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Родители девушки отметили, что трагедию можно было предотвратить, и случившееся должно стать для всех уроком. Однако, как показывает практика, печальные случаи на этом не закончились. И точное количество жертв таких «похищений невест» в Киргизии остается неизвестным.

Фемицид в Киргизии

Сейчас практика кражи невест очень распространена в Киргизии. Она приобрела широкий размах после того, как СССР прекратил свое существование, и Киргизия обрела независимость. Как уже упоминалось выше, каждая седьмая жительница страны до 24 лет вышла замуж по принуждению – такими данными располагает ООН, реальная картина может быть еще более пугающей. Ежегодно в Киргизии происходят 10-15 тысяч похищений девушек, причем в большинстве случаев до возбуждения уголовного дела не доходит вовсе.

Порой происходит так, что будущие супруги ни разу не виделись до похищения. Обычно преступление совершается группой лиц, похититель редко действует в одиночку. Жертву либо сажают в машину силой, либо убеждают сесть обманом. В доме у мужчины ее ждут уговоры выйти замуж, а при несогласии – и угрозы. Нередко доходит и до изнасилования. Такие браки, как правило, не регистрируются в ЗАГСах – там нужно согласие обоих супругов.

Иногда родственники похищенной девушки выступают на стороне жениха, если семье выгоден подобный расклад. А бывает и так, что родители не принимают дочь, вернувшуюся после похищения, так как это позор, и едва ли она сможет выйти замуж в будущем.

Стоит отметить, что милиция в Киргизии прекращает большую часть уголовных дел, связанных с похищением женщин с целью принудительного вступления в брак. По фемициду, который, как обращают внимание участники митинга, широко распространен в стране, за 2020 год было зарегистрировано 92 случая досудебного производства, причем 75 этих дел были прекращены. До суда дошли только восемь.

versia.ru