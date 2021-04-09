В Счетной палате недовольны уровнем налоговых платежей «Нафтогаза»

В декабре 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укрнафта» авансом оплатили налог на прибыль и НДС на сумму 14 млрд гривен, что может негативно повлиять на бюджет 2021 года.

Такое заявление сделал глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя результаты анализа годового отчета об исполнении закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

«Нафтогаз Украины» и ОАО «Укрнафта» в декабре 2020 года авансом заплатили 14 млрд гривен налоговых обязательств по налогу на прибыль и НДС. Это может негативно повлиять на доходы государственного бюджета в 2021 году.

По результатам 2020 года, совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Группы «Нафтогаз» в бюджеты всех уровней составил примерно 142 млрд грн. Поступления от предприятий Группы «Нафтогаз» составили более 13% общих доходов государственного бюджета.

В то же время с начала 2021 года, несмотря на рост цены на газ для населения, объем уплаченных «Нафтогазом» налогов, как и их доля в государственном и местных бюджетах, начала падать.

За январь-февраль 2021 года группа «Нафтогаз» заплатила в государственный и местные бюджеты 12,7 млрд гривен, что составило около 9% общих доходов государственного бюджета.

«Укрнафта» в конце 2020 года полностью погасила налоговую задолженность перед государством, перечислив в специальный фонд государственного бюджета 28,9 млрд гривен.

Эта сумма включала долг по уплате НДС, налог на прибыль и рентную плату, начисленные штрафы и пени за несвоевременную уплату денежных обязательств.

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