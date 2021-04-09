Співачка Alyosha зізналась, що пройшла курси домедичної допомоги

Українська співачка Alyosha похизувалась своєю новиною. Жінка пройшла курси домедичної допомоги. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. Артистка опублікувала фото, на якоку позує а автомобілі.

В руках вона тримає сертифікат та мило усміхається. За словами виконавиці, жінка давно хотіла записатись на курси домедичної допомоги. Проте, раніше в неї не вистачало на це часу, адже кожну хвилину Alyosha присвячувала найменшій донечці Марії.

Коли, в жінки з’явився вільний час, вона відразу записалась на курси. На думку співачки, допомоги потребує не одна людина. Проте, ми не завжди знаємо, що потрібно робити в таких ситуаціях.

Alyosha щаслива, що пройшла курси домедичної допомоги. Вона зізналась, що в будь-який момент зможе допомогти людині, яка цього потребує. А ще, за словами артистки, завдяки новим знанням жінка матиме чудову можливість допомогти власним дітям.

Фани підтримали співачку й заявили, що Alyosha прийняла правильне рішення. Вони побажали їй міцного здоров’я та сімейного щастя.