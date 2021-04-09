У Києві на АЗС водій плюнув касирці в обличчя за прохання надіти маску

Коли жінка-касир попросила його надягнути маску — почав сперечатися, а потім нахабно плюнув їй в обличчя і втік.

У Києві на Харківському шосе на одній із АЗС водій плюнув касирці в обличчя за прохання надіти маску. Про це повідомляє паблік Київ Оперативний у Facebook.

Водночас самого діалогу, який стався між водієм і працівницею заправки, не чути.

«Звуть його Віталька Олександрович Бяльський, 1975 року народження. Народився Віталька у місті Кривий Ріг», — йдеться у коментарі.

Про будь-які заходи, вжиті щодо фігуранта відео після інциденту на АЗС, не повідомляється.