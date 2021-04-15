Новое дело и обвинительные акты: Нацполиция разбирается с закупками “Киевского молодежного центра”

Нацполиция с февраля 2021 года расследует новые эпизоды возможного присвоения бюджетных средств при “сотрудничестве” коммунального учреждения “Киевский молодежный центр” (КУ “КМЦ”) со своими подрядчиками.

В поле зрения правоохранителей оказались “взаимоотношения” этого КУ с 6 компаниями на сумму около 5 млн гривен. Параллельно полицейские направили в суд обвинительные акты по расследованию, которое было начато в начале 2019 года. Уже в ближайшее время приговоры могут получить экс-директор КУ “КМЦ” Анна Куценко (на фото) и ее трое предполагаемых сообщников. Если будет доказано, что они поспособствовали незаконному выведению из горбюджета более 4,5 млн гривен, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как стало известно KV, 2 апреля 2021 года Подольский районный суд Киева на год (до 2 апреля 2022 года) продлил срок расследования уголовного производства №12021100070000256.

Это производство было открыто Подольским управлением Нацполиции Киева 9 февраля 2021 года. Следователи подозревают, что руководство КУ “КМЦ” растратило бюджетные средства в пользу шести своих подрядчиков: ООО “Кью Си Пейсд”, ООО “Бразерс энд имидж групп”, ООО “Норд Лайн” и трех неназванных физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Предварительная правовая квалификация дела – ч.3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Выдержка из материалов дела

В материалах этого дела пока не сообщается, сколько средств КУ “КМЦ” перечислило указанным выше компаниям и сколько денег, соответственно, могло быть украдено.

Между тем, по информации базы данных Clarity-Project, между КУ “КМЦ” и ООО “Кью Си Пейсд” было заключено 10 договоров на общую сумму 564,3 тыс. гривен (все – в 2018 году), ООО “Бразерс энд имидж групп” получило от этого учреждения 16 подрядов на сумму порядка 4,3 млн гривен (в 2016-2019 годах), а ООО “Норд Лайн” победило в трех тендерах на общую сумму 181 тыс. гривен (в 2018 году). О контрактах с ФЛП информацию найти невозможно (в материалах дела они скрыты). Но даже без них речь идет о договорах на сумму более 5 млн гривен.

Как выяснила KV, это уголовное производство было выделено в отдельное из уголовного производства №42019101070000001, открытого тем же Подольским управлением Нацполиции 8 января 2019 года. Тогда речь шла о возможном преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов должностные лица КУ “КМЦ” создали преступную группировку, которая с целью личного обогащения перечисляла денежные средства на счета подконтрольных компаний.

Тогда речь шла о сотрудничестве КУ “КМЦ” с другими подрядчиками: ООО “Максфид Продактс”, ООО “Дельта Трейд Компани”, ООО “Лайтмент-Групс” и ЧП “Оздоровительный лагерь “Лидер” (изначально эта компания не упоминалась в материалах дела, попала в поле зрения полиции в конце 2020 года. – KV). Указанные фирмы должны были по заказу КУ “КМЦ” проводить молодежные акции, фестивали, форумы и т.д. Большая часть средств предназначалась на оплату аренды помещений и оборудования. Однако полицейские установили, что на самом деле в большинстве случаев КУ “КМЦ” использовало собственное оборудование или оборудование владельцев помещений, в которых проходили такие мероприятия. При этом, в определенных случаях и помещения, и оборудование, по информации следствия, предоставлялось учреждению на бесплатной основе.

Также полицейские установили, что некоторые мероприятия фактически даже не проводились, а некоторые хоть и проводились, но КУ “КМЦ” не принимало в них участия или просто выступало информационным партнером. Следовательно, коммунальщики не должны были тратить на это деньги. Как считают правоохранители, участники схемы “делили” между собой бюджетные средства.

Выдержка из материалов дела

В феврале 2021 года правоохранители заявили, что сотрудничество КУ “КМЦ” с упомянутым “квартетом” подрядчиков нанесло столичному бюджету ущерб на сумму – более 4,5 млн гривен.

17 ноября 2020 года полицейские вручили Анне Куценко подозрение в рамках уголовного производства №42019101070000001 от 8 января 2019 года. Экс-директору КУ “КМЦ” “предъявили” совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В этот же день в рамках этого же производства подозрения получили еще трое фигурантов – теперь уже экс-заместители директора КУ “КМЦ” Анна Колесник и Елена Гордий, а также еще один неуказанный в материалах дела человек. Какие преступления им инкриминировали, в материалах дела не сообщается – вероятно, то же самое, что и Куценко.

Спустя два месяца, 28 января 2021 года, следствие изменило Анне Куценко это подозрение, “добавив” еще и одну статью – ч.1 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). На следующий день, 29 января, подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 и ч.1 ст. 366 УК Украины получил директор ЧП “Оздоровительный лагерь “Лидер” Иван Гранаткин. А уже 2 марта 2021 года в рамках данного производства в Шевченковский районный суд Киева поступил обвинительный акт в отношении Куценко, Гордий, Колесник и Гранаткина. Всем им инкриминируют совершение тех же преступлений – предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.1 и ч.2 ст. 366 УК Украины. Санкции этих статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, еще 9 января 2020 года Анне Куценко было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 и ч. 4 ст.191 УК Украины – растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно, в крупных и особо крупных размерах.

13 мая 2020 года правоохранители направили обвинительный акт в отношении Анны Куценко в Шевченковский районный суд. Для этого им потребовалось открыть по Куценко отдельное уголовное производство №12020100070001263. Конкретно по этому обвинению экс-директору КУ “КМЦ” грозит до 8 лет лишения свободы. Ближайшее заседание Шевченковского райсуда по обвинению Анны Куценко должно состояться 15 апреля 2021 года (дело №761/13735/20).

Напомним, Анна Куценко занимала должность руководителя КУ “КМЦ” с ноября 2014 года по ноябрь 2020 года. С ноября 2020 года и на данный момент она возглавляет управление туризма Киевской облгосадминистрации (КОГА). В свою очередь, КУ “КМЦ” с декабря 2020 года руководит Алексей Омельченко. Это учреждение находится в подчинении Департамента молодежи и спорта КГГА, который с 23 июня 2020 года возглавляет Юлия Хан. Ее предшественником на этой должности – с 26 июня 2018 года по 4 марта 2020 года – был действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

kievvlast.com.ua