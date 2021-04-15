Королева Єлизавета II повернулася на роботу через 4 дні після смерті чоловіка (фото)

Згідно з протоколом, в даний час королівська сім’я дотримується 14-денного трауру, який почався в день смерті принца Філіпа – в п’ятницю, 9 квітня, і закінчиться в день похорону – 17 квітня. Але, за даними декількох британських ЗМІ, в тому числі BBC, у вівторок Її Величність особисто провела церемонію посвяти в Віндзорському замку. Першою аудієнцією у королеви після смерті принца Філіпа стала відставка самого високопоставленого чиновника Палацу – глави канцелярії лорда-камергера графа Піла. Посада, яка включає в себе нагляд за всіма старшими призначеннями в королівському будинку. Він є провідником між монархом і Палатою лордів, і забезпечує координацію між Букінгемським палацом і Кларенс-хаусом.

Під час церемонії відставки в Віндзорському замку Єлизавета II прийняла жезл графа Піла і відзнаки. Те, що королева повернулася до своїх офіційних обов’язків так скоро після смерті свого чоловіка, свідчить про глибокі борг і служіння Її Величності.

: bilshe.com