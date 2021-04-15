Меценат или преступник: кто стоит за сетью фейковых инвестиционных компаний в Киеве

Опутали мошеннической паутиной почти все ТЦ Киева: в столице разоблачили сеть так называемых «колл-центров» с российскими корнями. Аферисты присваивали средства наивных граждан, прикинувшись инвестиционными консультантами. Кто стоит за масштабным «кидаловом» и как работает эта схема? Как оказалось, мошенников «крышует» лицо, известное как уважаемый бизнесмен и филантроп.

Как работает мошенническая схема?

Мошенники презентуют себя консультантами игры на бирже, а свою фирму – инвестиционной компанией. Клиенты, ставшие жертвами схемы, по совету псевдоконсультантов переводили средства на электронные кошельки и счета некоторых компаний, но физически не могли забрать эти средства, даже получив мифические дивиденды или выигрыш.

Так называемые колл-центры или бэк-офисы «биржевых консультантов» работают в ряде торговых центров столицы – от Соломенки до Осокорков. Только в начале апреля этого года активисты разоблачили псевдо-инвестиционную компанию под названием «World staff recruiting company», которая работала на 24-м этаже многоэтажного дома по ул. Княжий Затон.

Ранее подобные мошеннические офисы «накрыли» в офисном центре возле станции метро «Дворец Украина», а также в торговых центрах Gulliver и «Мармелад». В одном из офисов мошенников изъяли сим-карты российского мобильного оператора. Активисты также получили доказательства того, что псевдо-инвестиционные компании работают в «связке» со Сбербанком России и корпорацией «Газпром».

А кто же «крышует» деятельность инвестиционных кидал в Украине?

В частных беседах жертвы аферистов и даже сотрудники мошеннических колл-центров называют имя пи предпринимателя Владимира Бовы, известного в определенных кругах как Вова-Бова. Именно он, по инсайдерской информации, получает определенный процент от всех «инвестиционных залов» столицы. Бова также подозревается в том, что имеет неофициальные денежные отношения с сотрудниками правоохранительных органов, которые могут закрывать глаза на мошеннический произвол за определенное вознаграждение.

Владимир Бова является соучредителем четырех предприятий в Киеве и Киевской области. Два из них — ООО «Киевский щит» и ООО «СБ Собр» — частные охранные службаы, еще два — ООО «Легал Форс Протекшн «Ри Груп» и ООО «Легал Форс «Ри Груп» оказывают услуги в области права. Кстати, конечным бенефициаром двух последних фирм является Александр Кеер, зарегистрированный на территории временно оккупированной Горловки.

В СМИ предприниматель также упоминается как филантроп: он предоставил более 2,5 миллионов гривен на оборудование новых спортивных и баскетбольных площадок в Чернигове. Объект был торжественно открыт в сентябре 2020 года с участием мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который выразил благодарность спонсору.

В Чернигове бизнесмен инвестировал в резиновое покрытие спортивной площадки Фото: скриншот (телеканал «Новый Чернигов»)

Вот только возникает правильный вопрос: откуда у бизнесмена столько денег? Ведь самое большое из его предприятий имеет уставный капитал всего 63 тысячи гривен, а доля Бовы в остальных фирмах в целом составляет от 250 до 5000 гривен. И, судя по официальной финансовой отчетности, вполне успешно работает только ООО «Легал Форс Ри Групп», которое за последние два года выиграло государственные тендеры на 40 миллионов гривен. Однако в этой компании Бова не является единоличным бенефициаром.

Владимир Бова — бизнесмен, меценат или бандит?

В 2017 году в Киевской области правоохранители задержали банду во главе с начальником полиции, которая планировала похитить и вывезти бизнесмена в Россию за 17 миллионов долларов. По версии следствия, в состав группы входил и Владимир Бова, 1979 года рождения.

Владимир Бова в суде Фото: УП

В настоящее время Владимир Бова является обвиняемым по уголовному делу No 372/3611/17, он обвиняется в участии в подготовке к незаконному лишению свободы лица по предыдущему сговору группы лиц и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу. Следует отметить, что дело рассматривается в суде уже четвертый год, но до вердикта так и не дошло. Бова отрицает свою причастность к преступлению.

Интересно, что до этого господин Бова уже был фигурантом другого уголовного дела: в апреле 2016 года он вместе с двумя неустановленными лицами-расследователем на входе в бар «Мозги» в Киеве под малозначимым вымышленным предлогом нанес телесные повреждения своему товарищу. Затем Бова был приговорен к одному году тюремного заключения с испытательным сроком, поскольку потерпевший согласился на мировую.

Почему реальный выгодополучатель остается в тени?

Согласно информации, полученной нами из собственных источников, владелец охранных и юридических фирм Владимир Бова может иметь определенные отношения со Службой безопасности Украины. По мнению инсайдеров, процентом от потоков со схемы инвестиционного мошенничества через своего адвоката Бова, вероятно, делится с некоторыми должностным лицам госоргана специального назначения.

На данный момент мы не можем однозначно подтвердить или опровергнуть эту информацию. Поэтому мы надеемся на соответствующую реакцию со стороны СБУ. Действительно ли этот человек имеет отношение к органам безопасности? И известно ли правоохранителям о сомнительной аткивности предпринимателя, который собирает дань с так называемых колл-центров за якобы «решение вопросов» в Службе? Ведь на незаконную деятельность такого характера действительно следует обратить внимание компетентных органов.

В свою очередь, мы продолжим следить за ходом расследования деятельности мошеннических инвестиционных офисов. Ожидайте новые факты и подробности в наших следующих публикациях.

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