В Україні продають один з найшвидших суперкарів

На популярному українському ресурсі продають спорткар McLaren 720S Spider 2020 року виробництва. За авто з пробігом в 4 тис. км хочуть отримати 370 тисяч доларів.

Машина перебуває майже в ідеальному стані.

«Офіційний, на гарантії, Європа. Купувався новим, єдиний господар, унікальний автомобіль, стан нового, без підкрасив і проблем. Повністю в захисній плівці. Вкрай рідкісний суперкар 2020 року з пробігом 4000 км. Стан нового авто, на офіційній європейської гарантії. Максимальна комплектація, один з найбільш швидкий серійних суперкарів», – йдеться в оголошенні.

McLaren 720S Spider має у своєму розпорядженні 4-літровий бензиновий двигуна на 720 к.с., що працює в парі з типтроніком.

Зазначимо, першу «сотню» ця модель набирає усього за 2,9 с., а її максимальна швидкість становить неймовірні 348 км/год.

: auto-portal.com.ua