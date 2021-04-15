Важливі дрібниці: дієтолог розповіла, з чого правильно починати кожен ранок

Нормальний день для більшості з нас традиційно починається не з перших променів сонця, а з чашки запашної кави або міцного чаю. Ці напої бадьорять і допомагають швидше прокинутися і почати «проявляти активність». Однак так чи корисний ритуал з чаєм або кавою?

За словами дієтолога Світлани Титової, такі звички не можна назвати здоровими, пише Zdorovia, інформує UAINFO.org.

Набагато корисніше для здоров’я починати кожен новий день зі склянки теплої води.

Як стверджує фахівець, для стану здоров’я важливі навіть такі дрібниці, як кип’ячена або з-під крана питна вода, холодна або гаряча.

Світлана Тітова наполягає, що правильним буде починати день зі склянки саме некип’яченої, але злегка підігрітої води. Холодна, а тим більше крижана не принесуть ніякої користі.

“Вода кімнатної температури миттєво прискорює обмін речовин і розносить корисні речовини разом з киснем по всьому організму”, – пояснює дієтолог.

Не менш важливо стежити і за тим, скільки води (рідини) ви випиваєте за день. Чим більше рідини ми п’ємо, тим активніше оновлюються клітини, відбувається регенерація тканин.

“Якщо ж людина не буде вживати навіть мінімальну добову норму, то незабаром вона може побачити, що її зовнішність змінилася не в кращу сторону: шкіра потьмяніла і обвисла, утворилась зайва вага, та й волосся перестало бути предметом її гордості”, – уточнює Титова.

Однак не варто думати, що тільки лише за допомогою звички пити вранці теплу воду можна стати гарним і здоровим. Без підключення додаткових інструментів (правильне харчування і фізичні навантаження) повернути організму здоров’я і стрункість не вийде.

: uainfo.org