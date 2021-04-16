Экс-руководство банка «Евростандарт» привлекли к субсидиарке

Бывшая и.о. председателя правления проходит обвиняемой по делу о мошенничестве на $5 млн. Именно это хищение и привело к несостоятельности банка.

14 апреля Арбитражный суд города Москвы постановил привлечь бывших контролирующих лиц банка «Европейский стандарт» к субсидиарной ответственности (№ А40-248450/2017). Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим банка, просило привлечь их к субсидиарке на 272,46 млн руб. Но судья Лариса Кравчук приостановила производство по определению точной суммы ответственности.

К субсидиарке привлекли бывшего и.о. председателя правления банка Дарью Гнездич, ее экс-советника Олега Олдмана и Наталью Важнаткину, которая была председателем правления до Гнездич.

Летом прошлого года АСГМ ввел в их отношении обеспечительные меры по требованию АСВ. Позднее их подтвердил 9-й ААС. Обеспечение затронуло жилой дом и иномарку Важнаткиной, московскую квартиру Гнездич и два автомобиля Олдмана.

По оценке АСВ, контролирующие лица совершали действия, направленные на хищение средств «Евростандарта». Это и лишило банк возможности расплатиться по своим обязательствам.

В феврале Дарью Гнездич экстрадировали в Россию из Сербии, сообщила Генеральная прокуратура. Как полагает следствие, в 2017 году она в сговоре с Олдманом и другими лицами одобрила сделку «Евростандарта» с АО «Глобэксбанк» на покупку $5 млн. «Евростандарт» перевел в рамках сделки 292 млн руб., но сумму в валюте, которую должен был получить банк в ответ, злоумышленники похитили.

Гнездич объявили в международный розыск и в октябре 2020-го нашли в Сербии.

В декабре 2017 года «Европейский стандарт» лишился лицензии, а в феврале 2018-го суд признал его несостоятельным. Банк занимал 539-е место в банковской системе.

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